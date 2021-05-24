心理有罣礙的人永遠聽不進別人的話；成見已深的人永遠學不會教訓。

金門縣政府公告即日起搭機抵達金門的旅客必須提出3天內病毒核酸檢驗陰性報告，否則必須在機場當場快篩，若為陽性由救護車送到部立金門醫院就醫。中央流行疫情指揮中心說此舉違反傳染病防治法，連夜發布撤銷違法處分之公告。

現在到底在演哪一齣啊？陳指揮官不知道新冠病毒已席捲全台，中央蹉跎、顢頇的作法已無法保護地方，因此雙北、台中、桃園等地皆紛紛成立快篩站，金門蕞爾小島為求自保，當然也要超前部署，事前也以公文告知中央卻得不到答覆，遂於前日設立檢疫站，孰料卻遭衛福部大砲打麻雀，喝令停止。奇怪耶！雙北連通知都沒通知就成立快篩站，你處罰了沒有？現在拿金門開刀？標準在哪？

就因為中央不肯實施普篩，才把疫情搞到不可收拾，現在又不肯恢復小三通、不讓金門民眾施打大陸疫苗，行政部門還經常單方面限制金門物品攜台，現在更片面禁止金門設快篩站，叫金門民眾情何以堪？把他們當化外之人還是二等國民？

稅沒少繳，金門提出防疫辦法的公文已讀不回，這不是衛福部一貫的作法嗎？前面說的公文旅行還真一點不假，等收到公文金門恐已全部淪陷了。

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