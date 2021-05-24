台灣在沒有疫苗普遍施打前提下，對航空業機組人員貿然採取3+11不當政策，成病毒真正破口。蔡政府不但不檢討疏失，當滿足不了民眾疫苗施打需求更拿不出對策。只會製造全力捧黨愛台的神話。追根究柢，高度政治意識形態操作防疫就是真正問題！全世界都在搶疫苗，只有台灣政治人物弄不到疫苗，卻天天在做白日夢。

王定宇指出，他夢到香港有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑，且期限只剩3個月。陳亭妃加碼指出，中國大陸疫苗到目前為止，完全沒有任何比較標準的檢疫報告，「到了台灣，請問誰敢打？」

根據資料顯示，截至5月4日香港特區政府已經為香港市民接種156萬劑，其中約98.9萬市民完成第一劑疫苗，約57萬市民已完成接種第二劑疫苗。因此，香港750萬劑疫苗是陸續到貨，換言之都還沒全部到貨，面臨不夠打前提下，怎有存貨過期的問題？

另外，目前在復星醫藥集團與BNT去年採購1.5億劑疫苗，正等待大陸緊急授權部分通過。台灣政府現在不先買，等到大陸緊急授權一過，這1.5億支疫苗會先用在大陸民眾。

當政治人物心中沒有人民，只有政治無限套利。不搶得購買疫苗先機，日後將面臨疫苗無法取得的困境。疫苗不足，立委整天在做夢，疫情再擴散下去，恐真成為全民噩夢！

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