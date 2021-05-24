5月22日，指揮中心一席「校正回歸」，增加前幾日確診量的作法，遭到網友大酸特酸。對此指揮中心由陳時中部長，以低姿態方式解釋這是掀牌不是蓋牌，但另一方面，政府卻又在進行「雙北昨吐數百例未上報中央 陳時中在蘇貞昌面前替地方說情」等放話，將責任完全推給地方政府。

中文博大精深，所謂「說情」，意思是替一個「確定有錯」的人緩頰，讓這個人免受或少受懲處。而所謂「替地方說情」，隱含著就是地方有問題，不是中央，中央是寬宏大度的上級機關。這些言外之意，任何人都不難讀出來。

事實上，疫情進展到現在，中央政府把責任推地方，尤其打新北市長侯友宜的態勢已展露無遺。除了立委羅致政、新北市議員張志豪這兩位英派大將出面退罵侯友宜外，許多民進黨側翼，包含前立委林靜儀、前桃園市議員王浩宇、焦糖陳嘉行、媒體人周玉蔻等人這幾天都咬牙切齒，磨刀霍霍向侯友宜。

有句俗話叫做「人前手牽手，背後下毒手」，這句話用以形容現在的民進黨，再適合不過。民進黨政府口中說「同島一命」，但除了上段談到的側翼打侯外，上報蔡慧貞「全國防疫升3級都是為了救新北，蔡政府提醒侯友宜『不要搞錯重點』」，以及新新聞楊舒媚「為何猛攻侯友宜不打柯文哲？蔡英文政府心驚肉跳72小時」的報導，都有不具名的政府高層人士，指控新北市做得有多差，好似議題大爆發，與民進黨中央政府一點責任也無關聯一樣。

事實上，這波疫情大爆發，無疑民進黨有最大的責任。首要戰犯是開放機師隔離3+11的陳時中，以及替機師說情的民進黨不分區立委范雲。戰犯第二名則是華航，以及督導隔離旅館不周的民進黨新系「大阿哥」、桃園市長鄭文燦，沒有他們，英國變種病毒焉能進來？

第三號戰犯，是成日高唱超前佈署的民進黨政府防疫團隊（當然又是陳時中領銜）。疫情一爆發，大家才發現台灣PCR篩檢能量不夠、負壓隔離病房不夠、疫苗不夠，幾乎什麼都不夠！特別是政府去年底拒絕購買由東洋公司引進的德國BNT疫苗，導致現在國人只能等待那還不一定有效，且最快七月底才打得到的國產疫苗。這一切又一切的慘狀，都是民進黨政府需要負責，不是嗎？難道是國民黨與中國的責任，不可能啊！

更可惡的，是民進黨政府動輒以假消息逼人民住嘴。20日指揮中心嚴正表示，網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。指揮中心簡直是作賊喊抓賊，自己是100％假消息，還要出來審判老百姓。早在去年11月12日，東洋生技董事長林全就公開表示，林全透露，當時跟BNT談的條件是要3000萬劑，政府願意採購的數量卻非常的低，根本達不到授權的標準，因此，東洋只好在11月3日宣布破局。

陳時中11月13日在立法院受訪也說：「疫苗的採購是商業行為，需要雙方合意。」指揮中心發言人莊人祥同日也說：「當初談的量是200萬劑，若東洋願協助談，那很感謝，若沒成功，也沒什麼好說。」也就是說「政府不買疫苗」是真資訊，現在睜眼說瞎話，是以為大家記憶都不好嗎？

疫情好的時候，都是中央的功勞，不肯定地方的辛苦。等疫情爆發，再指控資源有限的地方政府要負全責，甚至動用大量側翼、網軍圍剿侯友宜。這種絲毫不正派的政府，實在是讓人搖頭嘆氣。讓人不禁想問：為何到現在你們還搞不清楚重點？人民現在真正在乎的是「我何時打得到安全又有效的疫苗」，而不是地方政府的施政細節！地方政府是替你中央拉的屎擦屁股的，還要被你中央嫌東嫌西，不斷放冷箭，豈有此理！

現在上海復星公司（德國BNT疫苗大中華區代理）表示願賣民進黨政府德國製BNT疫苗，鴻海集團表態願意引進。BNT疫苗是全世界效果最好的兩大疫苗之一，成功讓以色列從每日確診萬例降到幾十例，政府若還在挑三揀四，把心力花在鬥爭地方政府，那只能說民進黨的谷底，絕對還沒到。

（作者為網路媒體工作者）

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