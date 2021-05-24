金門縣政府23日宣告，自5月24日起，搭機抵達金門的旅客須提供3天內的檢驗陰性報告，否則須在機場當場快篩；但在24日凌晨即遭中央流行疫情指揮中心以一紙公文撤銷，禁止金門執行。指揮中心對付病毒速度很慢，對付離島，公文還跑得真快啊！

指揮中心站不住腳

指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上拿出手板強調，對疫情防控，地方政府必須做到「標準一致、說法一致、腳步一致」。所謂的「一致」只有一個定義，就是以指揮中心，也就是指揮官陳時中說的才算數。

金門縣政府23日公告「搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自110年5月24日生效」，但指揮中心根據《傳染病防治法》第37條：「地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理。」因此迅速撤銷金門的公告。

金門籍立委陳玉珍為此與疫情指揮中心發言人莊人祥溝通。根據陳玉珍的轉述，指揮中心撤銷金門設立快篩站，理由有二。第一，金門縣政府缺乏篩檢後的後端完備安置計畫。意思是說，如果篩檢出陽性確診患者，那接下來要怎麼做，金門縣政府沒有提出具體的作法。其次，快篩有「偽陽性」問題，後續仍須進行PCR核酸檢測，若直接以快篩來限制跨縣市人民進出之管制作為，將徒增民眾的恐慌與不安。

指揮中心這2個理由都站不住腳。首先，指揮中心以金門縣政府沒有就陽性確診者提出後續措施，所以不准金門成立快篩站，是本末倒置。金門是離島，人口中70%是高齡者，醫療資源不足，負壓病房只有4床，儘管與北台灣各大醫學中心配合轉診服務，但是一趟後送至少要花5個小時以上，重症病人如何能夠等待？如果遇到天氣不佳、飛機無法飛行，就根本無法轉診。

在此情況下，金門採取比台灣更嚴格的入境規範是必要的。如果擔心金門縣政府沒有後續處置計畫，那指揮中心就應協助金門進行醫療資源的規畫與協調，以提供最實際的幫助。這才是身為指揮中心該做的事，怎麼會直接撤銷快篩站？

其次，關於快篩偽陽性的問題，過去以來已經有太多的討論，公衛專家一再建議快篩乃至於普篩，都遭到指揮中心的拒絕，主要理由都是偽陽性會引發不當的恐慌、甚至浪費醫療資源。儘管這種說法已屢遭專家打臉，不過指揮中心仍堅持己見；即使疫情擴散的雙北開始設立篩檢站，指揮中心仍一再強調只有出現相關症狀的人才要去篩檢云云。

但其實專家早已提醒，5到8成的新冠患者是輕症甚至無症狀，按照指揮中心的說法，這些人都不必去做篩檢，那不就等於是放任大量的不定時炸彈在各處趴趴走，這是多大的風險？何況現在是疫情大爆發的非常時期，指揮中心本該「料敵從寬」，嚴抓偽陽性總比錯放偽陰性要好吧！

放下威權尊重地方

再說，金門縣政府成立快篩站，可以先揪出高度疑似確診者，快篩陽性後可再用PCR核酸檢測做進一步的確認，這種作法究竟有什麼地方抵觸中央的規定，以至於指揮中心要以光速撤銷，連試都不讓金門試一下？

事實上，不只金門，其他如澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島等離島，因交通環境和醫療資源等條件不同，本來就應該有不同於台灣本島的防疫規範，可惜，一再宣傳自己是超前部署的蔡政府，並沒有就離島的防疫需求進行盤點與規畫。疫情快速升高後，金門縣政府基於自保決定設立快篩站，中央鼓勵與協助都來不及了，怎麼會急著喊卡？

過去1年裡，從疫調、普篩到公布確診者足跡，甚至以自己的人脈和管道購買疫苗，地方政府想做的事，中央全部反對、指揮中心一一禁止，甚至恐嚇地方政府，不聽中央的就要移送法辦、開罰，還有網軍出征伺候。去年彰化衛生局與台大公衛學院進行萬人血清抗體檢測計畫時，彰化縣衛生局局長葉彥伯的慘痛待遇，大家應該記憶猶新。

隨著疫情大爆發，證明陳時中力有未逮、指揮中心政策有破口，現在該放下僵固的心態，讓地方擁有更多權限進行有效的防疫作為。金門縣政府更要以縣民健康為念，堅持機場快篩，不惜與指揮中心對簿公堂，訴求憲法正義。