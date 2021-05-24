屋漏偏逢連夜雨，在供電吃緊之際，台中火力發電廠又發生9號機破管，台電緊急讓6號機上陣，這件事其實道出不少供電的眉角與問題，值得各界借鏡。

中火9號機爆管，馬上讓其供電能力歸零，對照近期官方口中的「人為疏失」所造成的兩次大停電與分區供電，其實代表的就是：意外永遠會發生、風險永遠存在。這就是為什麼要有較高的備用容量與備載容量率的原因。

現在很明顯的是，由於綠電增加，台電的備用與備載容量的數據都有粉飾太平之嫌，因為即使光電、風電好好「隨時準備上陣」，但實際上是否能上陣、發出電與否，都不是任何人可控制，控制權在老天手上。

這與火電、水力發電、核電等可由人力控制的發電完全不同。蔡政府一直強調備載容量率有10%以上，屬「供電充裕」，卻仍出現供電捉襟見肘、不到1周就出現兩次分區供電，原因即在此。

此外，從用電調度的吃緊，又隨時要面臨電廠意外故障，外界應該更能理解為何台中市政府要堅持老舊煤電機組除役，不能留著「當備用」的原因了。中火原來已經有10組煤電機組，蔡政府要再增加幾組天然氣機組，但不願拆除煤電機組，要把舊機組當備胎。

但對台中而言，未來核電逐一除役後，全台供電會更吃緊，這個「備用」機組用到的機率大大提高，現在的空汙已讓民眾怨聲載道，再增加幾組火電機組，豈不整死民眾？因此誓死反對。其實不必太久，下月核二廠1號機組停機後，全島就會感受到供電危機與「燒好燒滿」的恐怖。蔡政府的能源政策不僅傷害民眾健康，也葬送台灣未來的能源穩定性。