英國首相強生風流之名在外。強生進入唐寧街首相府前，儘管與第二任妻子育有4名子女，無論在媒體、倫敦市長期間緋聞始終不斷，其中迄今仍被同業們引為笑談的一起事件是，強生擔任倫敦市長時，傳出婚外情並有一私生女，大家守候在緋聞女子攜女散步途中，坐在推車中的小娃出現時，眾人驚呆…，那小娃根本是強生翻版。一位攝影大哥轉身對傻在一邊的文字記者們說：「這，就不用再問了吧!」

強生的第一任妻子是他在牛津大學時的同學，兩人後來一同前往布魯塞爾分別為不同媒體服務，強生出軌結識擔任律師的第二任妻子，強生緋聞雖多，但律師妻子不離不棄。這段維持了26年的婚姻，最終在強生競選保守黨黨魁，進軍唐寧街首相府前結束。終結強生第二次婚姻的是年齡比強生小24歲的嘉麗．席蒙茲。席蒙茲在強生成為英國首相後，以強生未婚妻之名生下兩人的兒子。

要如何描述這位英國「第一未婚妻」呢？有人說，她是希望拯救地球的無辜年輕女子；有人說，她是穿著豪華禮服的魔鬼；有人說，她是兩者的融合。總之，席蒙茲與先前唐寧街首相府的任何一名首相伴侶都不同，也是第一位未婚且生子的首相府的「女主人」。

有關席蒙茲的各式傳聞在她與強生一同搬入唐寧街後，此起彼飛。最近一椿是席蒙茲聘請名設計師整修首相府公寓，選用黃金壁紙，費用遠超過3萬英鎊(約120萬台幣)。強生把計畫告訴首相府幕僚時，眾人愕然失措。消息傳出，英國輿論為席蒙茲取了一個新別名：「嘉麗．安東尼」，把她與不知民間疾苦，法國大革命期間被送上斷頭台的法國皇后「瑪麗．安東尼」並論。

然而，席蒙茲的影響力遠超過室內裝修。許多人都疏忽了她其實比強生更熟悉首相府運作。她不是那個跟著強生入府的年輕女子，而是推動強生入府的策畫者。她要修整的不僅首相公寓，還有首相府人事，甚至內閣。

從這個角度觀察，席蒙茲的野心大於強生。席蒙茲的父親是英國獨立報創辦人之一，祖父曾任工黨環保部長，大學畢業後，她為保守黨國會議員高登史密斯擔任助理，後來轉進保守黨總部出任新聞官。2012強生競選倫敦市長，席蒙茲為強生競選團隊公關幕僚，並在強生連任倫敦市長後，進入首相府擔任卡麥隆的新聞官。與強生交往前，席蒙茲已經在英國國會西敏寺政治圈經營了10年，與媒體、國會議員、政府顧問和其他有影響力的人建立緊密工作關係。

席蒙茲雖無民選基礎，但做為強生首相的伴侶，她對唐寧街首相府的人事卻有巨大影響力。首相府前新聞主任凱恩和強生依賴的顧問康明斯離職，都脫不了席蒙茲影子；她並引進自己的朋友到首相府擔任顧問，讓密友掌管首相府網絡通訊。

不知不覺，席蒙茲已成為政客和權貴最想接近的人。首相府一名前助理說：「即使她不干涉，你也能感受到她的存在。」席蒙茲攪亂了首相府規律，強生身邊最親密和可信賴的朋友、助手逐一離去。

英國輿論批評席蒙茲此刻像是莎翁筆下，比她的丈夫更雄心勃勃渴望權力的馬克白夫人。莎翁戲劇中的馬克白夫人鼓勵並幫助馬克白達成成為國王的血腥追求；席蒙茲徹底改造強生邋遢臃腫出言不遜的形象，在首相府內以具絕對影響力的方式部署自己人馬，這名才30出頭的「英國第一未婚妻」可能未必是莎翁筆下最狠毒的女性角色，但席蒙茲的野心絕不可輕忽。