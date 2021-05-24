新冠疫情自去年初爆發以來，中央疫情指揮中心沉醉於國內疫情零星，被捧為「模範生」的虛名，不思積極擴充國內醫療應變準備，盡快採購到足夠的疫苗，卻又在處理華航機師的檢疫上，不該放寬的檢疫程序予以放鬆，造成今天雙北及全台灣的疫情大爆發。

如今，金門、馬祖及澎湖等3個醫療資源極度薄弱，無法承受一、兩例確診案的離島縣，聯手建請中央疫情指揮中心在台灣5個飛航離島的機場設快篩站，先期防範確診者登機上島，中央不僅不肯，就連他們在自己縣內機場設快篩站也不允許。中央這種占著茅坑不拉屎的權威作風，令人氣憤。

中央指揮中心不准的理由，主要是說，「國內跨縣市移動採取人員進出之管制作為，或要求民眾強制普篩等，屬全國一致性之重要政策，係屬中央主管機關之權責，地方政府應依中央主管機關之決策，始得據以執行。」

指揮官陳時中還強調中央與地方應「標準一致、說法一致、腳步一致」之防疫原則，要避免各自為政，致生雜沓混亂影響整體防疫，為統一事權並維護法制，不得不撤銷金門縣在機場設快篩站之違法公告。

對陳時中的說法，我們都知道也同意。但是，身為民進黨政府的部會首長及防疫最高指揮官，如果要統一事權，不讓地方各自為政，就必須先管好自己民進黨的黨部。這個月17日民進黨澎湖縣黨部，曾經正式而且公開的發布10點防疫主張，要澎湖縣政府採行。這10點主張的頭一點，就是要求縣府設快篩站。

民進黨澎湖縣黨部明知這屬中央的權責，卻捨棄循黨政體系向民進黨政府提建議，反而是公開的發布主張要國民黨執政的縣政府設快篩站，黨部這一主張，有假藉疫情機會玩弄政治算計，栽贓澎湖縣政府之嫌。

再說到陳時中強調的防疫「腳步一致」，陳時中就沒做到。他違背了入境檢疫的全國一致做法，給華航等航空公司機組人員開檢疫的小門，將他們隔離檢疫的時間由14天一路減到3天，也因此才造成華航機師這個破口，弄到現在的疫情大爆發。

中央疫情中心不該做的，做了；該做的快篩、普篩，卻遲遲不做。大家都知道，雙北疫情爆發之初，柯文哲、侯友宜兩位市長就一再呼籲中央疫情中心立即設快篩站，但中央沒有同意，直到疫情大爆發，陳時中才決定授權雙北市長廣開快篩站。

金門、馬祖及澎湖3個離島，比不得資源豐厚的雙北，實在經不起中央疫情指揮中心在設立快篩站上的這種折騰。這三個醫療及防疫資源匱乏的離島，無法承擔中央這種「疫情大爆發後再設快篩站」的慢半怕決策。

離島居民要求對入境旅客篩檢，阻疫情於島外的急切心情，不是身居教學醫院環聚、各種防疫資源豐厚的中央疫情指揮官所能理解。這裡必須提醒中央，對入境澎湖旅客先期篩檢，就離島居民來說極為重要，只有住在離島，深切經歷離島醫療資源不足的人才清楚。

我良心建議陳時中，應立即允許3離島所請在台灣5個機場設立快篩站，幫離島堵住一個防疫的可能破口，也可以幫自己省卻離島萬一有疫情，又得動員支援的麻煩。(作者為資深媒體人)