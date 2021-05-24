今年4月，指揮中心放寬航空機組員的檢疫規定，導致英國變種病毒從這破口進入台灣，並沿著桃園諾富特飯店一路到萬華區與板橋區，爆發這一波還沒有看到終點的流行。

前副總統陳建仁院士最近在臉書發表「壓制流行曲線，解除三級警戒」的文章，批判雙北政府改以社區廣篩找出感染者之不妥。相信略有公衛背景的人士一看到「壓制流行曲線」這幾個字就會冒冷汗，因為這正是去年圍堵失敗後，歐洲各國政府為保全醫療體系而採取包括封城在內的防禦手段。

但歐美各國早已在今年初紛紛以全國疫苗接種戰來反攻病毒，台灣目前完成接種的疫苗卻不到總人口的1%。對照今年2月下旬，蘇貞昌還對黨內立委表示台灣沒有接種疫苗的急迫性，政客誤國，莫此為甚！

由於雙北本屬台灣半導體科技業員工的生活圈，只要疫情一日不獲得控制，供應美國6成5以上所需的台灣晶片產業鏈就處於威脅下。事實上，科技業也開始零星傳出員工確診。北台疫情也因指揮中心遲遲不敢下決心封城而逐漸蔓延到其他城市，讓全台皆處於三級警戒，嚴重影響民生經濟的活動。為了加速台灣脫離疫情風暴，下列幾道防線必須盡速重建：

一、強化邊境管制，實施入境普篩：包含美日在內的國外城市多處於疫情熾盛之際，新冠病毒又可在感染者出現症狀前1天就有傳播力，英國變種病毒的傳播力是傳統病毒的150%，中央政府應改弦易轍，採納民間要求入境普篩的建議，建立更嚴格的邊境管制。且基於印度變種病毒已經被WHO列為最高等級的「全球疑慮」，應考慮暫時與印度斷航。

二、分區普篩隔離，盡早實施封城：雖然台灣民情對於疫情十分敏感，只要政府將疫調足跡透明化，民眾自然會迴避熱點而達到「點封城」的效果。但是確診前民眾並不知道自己是否染疫，仍可能在無意間傳播病毒。且因確診者過多，新北市已決定不再公布疫調足跡。所以各縣市政府應該在執行「精準疫調」的基礎上輔以「熱區普篩」，以求傳播鏈能全數被打斷。

「熱區普篩」是建立在疫調和電子足跡大數據基礎上，根據確診者足跡密度高低來畫設「紅區」、「黃區」和「綠區」，其執行綱領如後：根據確診者足跡的熱點，畫設方圓500公尺的「紅區」。「紅區」居民不論有無症狀或接觸史、旅遊史，先用快篩實施普篩，陽性者再以PCR確診。快篩陽性者納入足跡回溯，再根據足跡的熱點，反復畫設「紅區」普篩。「紅區」外擴方圓500公尺為「黃區」，公告為「黃區」的居民鼓勵自行通報疑似症狀，前往指定的社區篩檢站進行快篩。快篩陽性者納入足跡回溯畫定「紅區」，快篩陽性者並以PCR確診。「紅區」和「黃區」以外為「綠區」，「綠區」實施現行防疫措施。

三、擱置政治對抗，立即取得陸資BNT疫苗：去年東洋藥品已經與代理BNT疫苗的上海復星公司取得3000萬劑疫苗的合約，只因為政治的考量與介入，指揮中心自行向德國總公司採購不成而以「棄單」唾面。如今疫情緊急之際，復星公司再度公開願意出售疫苗。只要指揮中心書面委託東洋公司採購，立刻水到渠成。但願陳時中部長秉持良心，面對全國數十萬醫護人員正以自己和家人的生命安危對抗無情病毒的危機，千萬別讓一黨之私再度誤了全台2300萬人的安全與美國晶片供應鏈的需求。(作者為醫師，高雄防疫聯盟發言人)