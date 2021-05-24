過去10天，新冠肺炎疫情急遽升高，我國各地方政府紛紛依據轄區內疫情狀況，採行相關的防疫措施。其中位於離島的金門縣政府，分別於5月17日及21日兩度發函中央疫情指揮中心，要求指揮中心同意在金門尚義機場設置快篩站，並在國內航線登機前進行篩檢，之後方於5月23日公告，要求旅客搭機前往金門，必須提供新冠肺炎檢驗陰性報告，或接受快篩。不料，金門縣政府明快的防疫措施，竟引發中央政府反彈，衛福部迅速於24日撤銷金門縣政府的防疫公告。中央政府此一作為，明顯侵害金門縣政府由憲法所保障的地方自治權限，應屬無效。

須知，地方自治是憲法賦予直轄市、縣、市等地方自治團體之憲法上權利，故憲法增修條文第9條明確要求以法律規範並保障地方之自治權限。大法官釋字第553號解釋亦強調，憲法保障地方自治，係屬「制度性保障」，立法者有義務設計適當機制，以保障地方自治。

進而言之，依據《地方制度法》第19條第9款之規定，「縣衛生管理」，本即屬於縣之地方自治事項，中央不得恣意立法干涉，否則就是侵害地方的自治權限。再進一步觀察《傳染病防治法》第37條第1項第5款規定，也可以清楚地發現，「限制或禁止……疑似傳染病病人搭乘大眾運輸工具或出入特定場所」，應該是地方主管機關的權責。

換言之，金門縣政府依照《傳染病防治法》第37條第1項，要求赴金門的遊客必須出具檢驗報告或接受快篩，完全於法有據。雖然同條第3項規定「地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理」，但是本條文本質上是避免地方政府怠於執行防疫工作，而不是反過來容許中央政府恣意撤銷地方政府因地制宜的防疫措施。

須知，金門縣政府的醫療資源有限，面對疫情，本有必要採行較為嚴格之防疫措施，否則一旦疫情失控，金門醫療資源短缺，仍必須向中央請求救援。屆時如果中央也無力挽救，難道要逼著金門縣政府向對岸求援嗎？中央政府不允許金門防堵病毒於縣境之外，拿著雞毛當令箭，違憲撤銷金門縣政府的防疫措施，未來如果疫情擴散到金門，造成任何的生命財產損失，是誰要負責？

事實上，針對地方與中央的權限爭議，《地方制度法》第75條第8項已提供解決管道。值得注意的是，根據此一規定，「在司法院解釋前，不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行。」防疫如作戰，人命關天，筆者建議金門縣政府可以迅速向司法院聲請解釋，並且在大法官做成解釋前，持續其防疫措施，以免疫情擴散，無可挽回。（作者為律師、中華民國憲法學會副祕書長）