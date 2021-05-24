醫師蘇偉碩加盟「刪Q」，連著兩週協助推動罷免陳柏惟，連署人數超過門檻，台中街頭上民眾向他揮手，稱呼「反萊豬醫師」。

媒體原稱蘇偉碩「前榮總醫師」，退輔會看了反感，正式以機關名義發布聲明，呼籲「媒體及蘇先生勿再以其曾為榮總醫師身分發表言論」。退輔會管蘇偉碩的頭銜，卻遮蓋不了他反美牛、反萊豬近廿年的事實，民進黨、國民黨先後開放美牛，他都反對。

談萊豬是民進黨的禁忌，該黨立委何志偉提議總量管制，馬上被黨內大人罵死小孩、不懂事。可見得讓台灣人吃萊豬，儘管國民福利受害、美國對台貿易予取予求，但總統蔡英文獲取了政治利益。這筆不能公開的交易，連立委都只是不能與聞的小孩，位處權力邊緣的退輔會努力表態：蘇偉碩的言行與其無關。

退輔會無權要求媒體如何稱呼蘇偉碩，蘇偉碩的經歷，退輔會無法塗銷。退輔會撇清之餘還出賤招，指控蘇偉碩對同仁妄控語言暴力、違反醫院自我約束公約、在媒體發表詆毀院譽，公告蘇偉碩累被處分二大過一小過免職。退輔會像極了戒嚴時的政府，無能就事論事，就抹黑其人格，當年黃信介被說是大龍峒的流氓，鄭南榕被說有神經病。難怪退輔會副主委李文忠拒絕出席指控蘇偉碩的記者會，畢竟他經歷過學運與社運，不願猥瑣同行、一起沉淪。

蘇偉碩與榮總管理階層的紛爭，官司未定，兩造都是退輔會的員工，退輔會不該在這階段就選邊站，片面採用管理階層的描述，拿來打壓蘇偉碩。

榮總記過蘇偉碩，因為蘇偉碩舉發院內問題，榮總解決不了問題，就解決提出問題的人。退輔會說蘇偉碩對同仁妄控語言暴力，請問退輔會主委，若蘇院長當面罵您「X你娘」，或許為了官位您會忍氣吞聲，而不是循政院管道舉控院長，但蘇偉碩選擇後者。「X你娘」被罵了不只一次，他握有主管罵他的錄音帶，申訴舉報。

榮總院方在公文說，罵蘇偉碩「X你娘」，「尚難認定有侮辱或貶損意味」，所以指責蘇偉碩「妄控」主管。此事涉及心證，但不難評斷。建議退輔會主委在立院備詢時，輕蔑且輕聲地對著立委說一聲「X你娘」，一模一樣如同榮總主管罵罵蘇偉碩的情境，看看立委的反應。就算問候他人的母親不算侮辱，有依據的檢舉不是「妄控」；提出長官不當作為的證據，檢舉者不該被懲處。

退輔會對蘇偉碩的攻擊，把醫院內部的問題歸咎於他個人。問題早已存在，不是蘇偉碩任職後才發生，他任職後驚覺問題嚴重影響病患權益，有案例甚至涉及基本人權，他企圖改革，循院內體制作為，當他成為管理階層的眼中釘，被打壓，他就對外公開。

公務人員保障暨培訓委員會是退輔會的共犯，本應政治中立，但涉及蘇偉碩案的幾份決定書中，鑿痕斑斑，袒護榮總管理階層的迫害。榮總說，蘇偉碩被懲處，因為他同意病人請假出院，違反精神科主任的規定，且沒有通知護理師，造成病人與護理師紛爭，影響醫病關係。保訓會若有獨立風骨，應指出院方的錯誤：病人不是囚犯，有行動自由，精神科主任的規定不能凌駕人身自由，何況健保法也有相關的請假規定，病人依法可請假，蘇偉碩依主治醫師職權，做法沒錯。至於沒有通知護理師，有住院陪病者皆知，醫院常態，護理師問一下醫師即可。病人與護理師吵架，帳若計蘇偉碩頭上，算他倒楣，但院方加以懲處，這是雞蛋裡挑骨頭，本就沒骨頭，找個藉口把雞蛋攪糊。

保訓會最大罪惡，假裝沒看到榮總對蘇偉碩的幾次懲處，不是個別事件，而是刻意累積申誡與記過，逼迫蘇偉碩離職，甚至據以免職。雖然裁處的日期不一，但一次懲處於108年9月30日發動，有兩次都在10月9日發動，發動與懲處決定連續而密集，案案相關連，這是惡質逼退。

敬告保訓會，揭弊者只要提出在揭弊行為之後，遭受懲處，就足以推定有受到報復行為；剝奪蘇醫師的工作權，不能以他是否有循機關管道舉發問題來推定，他有權開記者會公開問題；榮總，加上退輔會與保訓會，以明顯逾越比例原則的懲罰手段逼他離職，但打壓不了蘇偉碩的反萊豬運動。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）