5月13日與17日，五天兩次大範圍分區停電。13日分區停電的肇因是超高壓變電站執行測試時，人為誤失；興達電廠折損220萬瓩供電，「號稱」有350萬瓩備轉容量的電力系統，居然無法承受，必須緊急分區停電；幾乎在開始分區停電的同時，府院黨高層與側翼環保團體幾乎同時將此事定調為「電網」問題，在能源轉型的大旗下，我們怎麼可能「缺電」。

17日早上興達一號50萬瓩燃煤機組故障跳機，與350萬瓩備轉容量來比，小咖。搶修後，18時已恢復低功率供電，但晚上20:50仍然開始首輪停電。這次沒有任何機組故障，沒有神來之手，原來我們的電力系統的備轉容量是零，連因應用電量增加的能力都沒有。台電在宣布分區停電時，甩鍋麥寮電廠與核三廠，認為這兩座未能「提前」完成大修的電廠要承擔分區停電的責任。第二天有自認為環保人士的說，我們不缺電，停電是台電規劃電廠大修期程不當導致。

5月18日與19日過了兩天驚滔駭浪的日子。報載，高層官員親自出馬，拜託大企業共體時艱，減少「購電」。但真正幫上忙的是龍王，兩天各下了場雨，晚上用電減少，安然過關。20日林口3號燃煤機組與核三廠1號機兩部大型機組，共175萬瓩，完成大修，併聯發電，依程序穩定升載中。看來王部長可以回部上班了。核三廠1號機提前完成大修要謝謝台電基層的辛勞以及原能會識時務的加快核定程序，此次居然沒聽到反核團體的抗議聲，有些失落。這關過了，是不是代表沒事了呢？

7年前杜紫軍任經濟部次長，看數字說話，在立法院說核四不商轉，民國110年會分區停電，神準。讓我們也來看數字說話，去年（109年），全年最高日尖峰負載為發生在7月23日3772 萬瓩，較該年5月份的最高日（8日）尖峰負載3379萬瓩，多了393萬瓩。今年5月17日，我們因電力不夠而分區停電，台電說是維修中的電廠未及時完工造成的。將17日台電網頁上所有維修電廠的裝置容量加起來（包括麥寮3號機），共412.6 萬瓩，扣除六月停止運轉的核二廠1號機的98.5萬瓩，系統可用的裝置容量增加314萬瓩，較盛夏預期增加的393萬瓩，還差79萬瓩！系統中還有209萬瓩的慣常水力，若不缺水，還可以墊檔，但能撐多久呢？以上的計算還是假設所有的機組都吃了「乖乖」，也沒有神來之手的攪局！看到這些數字，您還認為今夏可以不擔心分區停電嗎？

要降低分區停電的風險，目前能夠做的，只有增加「需量反應」的額度，也就是花大錢向大用戶購回用電的權力，降低負載；以及增加民間業者「汽電共生」的購電量，增加供電。這些支出都是民脂民膏，直接影響國家的生產力，也會減少基層勞工的所得。夏天固然是用電尖峰，有分區停電的顧慮；但冬天時，機組必須維修，供電能力不足的問題可能會更嚴重。日後一年365天 ，黃昏時要決定晚上幹啥前，先查一下今天會不會停電，再掐指算算輪到那一組。

台灣的電力系統已陷入泥沼，固然可以說是民進黨「非核家園」的錯誤能源政策所造成的，但其他的政黨沒有責任嗎？台灣所有政黨，在能源政策上都是機會主義者，將能源政策視為奪權的工具，都沒有規劃國家能源政策所需的遠見與執行力。「以核養綠」推動群體為了達到發展核能保護台灣生態綠的理想，繼續推動「核四商轉」公投，相信支持以核養綠的朋友們，都同意不需也不屑與任何政黨結盟，但期待也歡迎理念相同政治人物的支持。8月28日的公投是改變國家能源政策的契機，國家的能源政策由人民決定，不是無良的政黨。不要讓政客告訴我們該如何投票，我們用投票的結果告訴政客，人民要什麼！

（作者為國立清華大學原子科學院院長、特聘教授）

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