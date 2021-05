冷戰結束後,美國超越蘇聯,部署的衛星數量更勝於任何對手。當前,全世界在軌運行的人造衛星超過一千顆,各類衛星在軍事上獲得廣泛應用,其中包括指揮通信、偵察預警、導航定位等等,幾乎事事都離不開衛星的支持。衛星不但是現代化精密導引遠端投射武器的靈魂,更是難以探測和鎖定的高超音速武器依恃的利器。除了目標鎖定與武器導引之外,衛星在民生運用與商業開發上的廣泛依賴,例如監視、通信、搜救等作用也至關重要。這意味著任何失去衛星自主地位的國家,都將面臨嚴重且關鍵性的不利地位。因此,反衛星武器成為爭奪太空優勢、掌握制太空權與充實太空軍備競賽中急欲獲得的能力。

今年2月在日內瓦舉行的聯合國裁軍會議上,美國大聲呼籲中俄兩國不應再進行反衛星武器的試驗,並要求中俄兩國必須提高其具有挑釁性的武器發展透明度,藉以減少外太空的緊張局勢,才能有助於全球和平利用和開發太空資源。自從中國在2007年進行反衛星飛彈試驗,並成功地擊毀在軌道高度865公里的報廢氣象衛星之後,西方的航太科技大國彷彿從大夢中甦醒,同時也改變了全球在太空戰略上的權力平衡。其實早自1985年美國就已由F-15型機發射ASM-135反衛星飛彈,並成功摧毀自己的觀測衛星。

然而,當中國反衛星試驗成功邁出第一步後不久,美國也不甘示弱,立即在隔年再度規畫執行代號為燃霜行動(Operation Burnt Frost)的反衛星任務,首次以艦載神盾系統發射雷神標準三型飛彈(SM-3),成功摧毀一枚故障且含有毒燃料的間諜衛星。

除此之外,俄羅斯近年來亦頻繁試驗並成功發射反衛星飛彈,甚至印度亦不願落於人後,在2019年順利進行反衛星飛彈試射,自此成為繼美國、俄羅斯與中國之後,第四個達成這項象徵太空武力展示的國家,也讓印度總理莫迪對外驕傲地聲稱,印度已經躋身太空超級強權之一。

美國國家情報總監所屬的情報機構對外宣稱,中國和俄羅斯不斷增強的反衛星能力,對美國的主動攻擊能力和自衛能力都構成了嚴重的威脅。同時在《美國國家安全全球威脅評估》(Assessment of. Worldwide Threats to U.S. National Security)報告中提出警告,抨擊中國一直在暗地裡發展致命的太空武力,並揚言中國正在發展至少一個,或可能多達三個進行摧毀他國軍事衛星的計畫。

另外也揭露俄羅斯已經開發出先進的反衛星能力,包括能夠使衛星光學影像的成像感測器眼花撩亂的地面雷射武器。中俄兩國還將繼續擴大其天基偵察、通信和導航系統的衛星數量,其目標是擁有非破壞性(癱瘓或干擾等非摧毀性手段)和破壞性的反擊空間武器,以便在未來潛在的衝突中隨時派上用場。

控制太空的重要性與日俱增,中國的火箭軍和太空部隊對美國利益構成了嚴重的威脅,促使華府批准成立一個獨立於美國空軍的太空部隊。去年5月美國前任總統川普在白宮主持了太空軍(the US Space Force)軍旗頒授儀式上,直接透露美國已經擁有「超級厲害飛彈」(super powerful missiles),速度比現有的飛彈快上17倍,超越俄羅斯及中國,並表示美國現在是太空中的領先者。除了提高美國及其盟國軍事衛星的存活能力,美國還將持續提高自己本身的反衛星能力,以及藉由天基武器在太空進行各階段的導彈防禦。

由於部分國家正在將新型武器和戰爭帶進太空,從反衛星武器、空中鐳射武器到衛星軌道上一些具有高度威脅性的行動,和難以追蹤的高超音速導彈等等。其中包含俄羅斯「先鋒」、「匕首」兩型高超音速導彈,以及中國的「東風41型」及「東風17型」安裝有高超音速滑翔載具的導彈,這些都將置美國的繁榮與安全於危險當中。

多位專家還提出了在太空部署武器打擊地面目標、利用《外太空條約》可能存在的漏洞的可能性。就如美國前任副總統彭斯所言:「太空是征戰的空間,就像地面、空中和海洋一樣,美國將像主導地球一樣去主導太空。」要達到這個偉大的目標,持續升級太空戰的能力,刻不容緩。

(作者曾任華府智庫CSIS訪問學者)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※