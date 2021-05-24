拜登政府拉攏盟邦組成「民主國家高科技同盟」，納入「四方安全對話」（Quad），目標是制約中國掌控敏感先進科技，成為印太地緣政治威脅，卻是美國重現冷戰期間「圍堵」的地緣政治佈局。

美國藉「四方安全對話」戰略轉向亞太，目標指向中國，圍堵中國將直接導入西太平洋海域的地緣政治賽局，主要參賽者為美國、中國，標的是制海權。二戰後，美國依據史派克曼（Nicholas Sypkman）「邊緣地帶」（rim-land）理論，主張應聯合海洋民主國家，在歐亞大陸的「邊緣地帶」圍堵大陸共產勢力外侵的戰線。於是，「島鏈」戰略於焉成形，二戰後，美國主導的東亞國際秩序─形塑自由與繁榮的邊緣地帶海洋同盟，構築二道阻止東亞大陸勢力進入東亞海域的防線。

北京漸次增強海洋霸權擴張的軍事量能，非但使得亞太安全情勢失衡，且已威脅美國在西太平洋的戰略利益。理論上，所有國家，無論大小，必然具有地方層次的思考，國家在對外政策上有其戰略假設，這些戰略假設就構成地緣政治密碼，美國也不例外。美國在地方層次上，制約周邊國家，維護美國領土安全；在區域層次上，制霸美洲，控制周邊海域，防堵美洲各國結盟或形成足以威脅美國的力量；在全球層次上，建構海洋霸權。一國的戰略規劃有其假想敵之設定，美國在亞太，甚至是印太地區的地緣戰略假想敵正是崛起的中國。

中國自改造俄羅斯「瓦良格號」成為「遼寧號航母」後，發展海權的戰略企圖不言可諭。2013年6月，浙江官媒《錢江晚報》刊登〈中國擬在七年內奪第二島鏈制海權，變東海為內海〉的文章，就能看出端倪。北京想恢復的不只是歷史地位，而是基於區域性地緣政治密碼：制霸西太平洋的戰略企圖；奪第二島鏈，必先突破第一島鏈，不僅是要將東海變為內海，更意謂著台灣海峽內海化才是中國的真正意圖。正是緣於中國全球層次上的地緣戰略，與美國的全球戰略扞格，中國必須先制霸西太平洋，突破二戰以來美國標定的第一島鏈圍堵，就不難理解美、中兩國在東亞海域的海權競逐。

事實上，華府圍堵中國的政策具有地緣政治的風險。其一，圍堵政策可能刺激北京加速國防現代化計畫，將軍備競賽導入亞太地區，增強朝鮮半島、台灣海峽和南中國海地緣政治發火點（flash point）軍事衝突的可能性；其二，基於國內政治、經濟的壓力和需求，印度、日本、韓國、菲律賓和澳大利亞諸國，在國家整體利益考量下，可能不會主動與美國同步圍堵中國，造成美國與印太盟國區域聯防關係的破口；其三，圍堵可能會激發北京更大的反彈力道，針對由美國主導的多邊國家組織的經濟、安全議題，祭出更強硬手段，反而損及華府在亞太地區的經濟利益。

美國在印太地區與各國在政治經濟上的合縱連橫，完全是為「圍堵中國」的地緣戰略佈局。中國正逐步強化向南海和太平洋投射軍力的能力，朝向海洋霸權擴張，非但使得印太安全情勢失衡，且已威脅到美國的西太平洋海洋戰略目標。美、中兩個強權國家在西太平洋進行的制海權賽局，將重新界定印太地區的和平與安全。

（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）

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