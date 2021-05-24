本人在3月間以〈中美火星的較量〉為題，曾報導為什麼美國毅力號火星車可以「立刻」 降落到火星地面，而中國天問一號的火星車當時還沒降落的原因，是因為美國憑藉其豐富的火星探測經驗積累，和強大的空間探索技術能力，才有「立刻」降落到火星地面的能力，而中國火星探測是破天荒第一次，沒有實際經驗，所以需要在火星軌道上進行較長時間的觀測與儀器校正才能安全降落，當時預計將在5月著陸火星。

果不其然，中外媒體報導中國的火星探測器已5月14日成功著陸火星，中國成為繼美國之後世界第二個真正意義著陸火星的國家（前蘇聯火星三號於1971年軟著陸火星後不到2分鐘燒毀）。

中國天問一號重約5000公斤，含火星軌道巡迴器和著陸器與其火星車，採用了世界首創的集「繞（在火星軌道巡迴）、落（降落火星地面）、回（帶火星地層的塵土樣本於2030年左右返回地球）」三大項目的火星任務，預計於2028年帶火星地層的塵土樣本返回地球。

中國天問一號的火星車「祝融號」經過調試和休整後，如果順利，將在火星地面展開工作90火星天或約93個地球天。天問一號於今年2月係由長征五號運載火箭送離地球，長征五號是目前運行的中、美、俄的三個最大推力的運載火箭，離地推力達50-60噸級。

或為巧合，48年前的5月14日，美國發射了「天空實驗室 SkyLab」，是美國第一次發射太空實驗艙室，而中國的第三個太空實驗艙室: 「天舟二號」 卻於5月14日宣告其船箭組合即將發射。美、中兩國是世界最大經濟體，成為兩個世界最主要的太空探索國家合情合理，如火星探測、登陸月球、建造太空實驗艙室、都是實力體現。據報導中國與俄羅斯要合作建造月球基地，歐盟區也要分別與美、中合作。

從地球進行太空探索的全球最大的無線電天文望遠鏡(FAST)已在中國貴州完成並取得很多對銀河系的新發現，FAST現已開放國際科學家的申請參與。這些發展都是全球的大趨勢。

與此同時，大、中、小、微型的環繞「近地球軌道 LEO」、「中圓道 MEO」、「 地球同步軌道 GEO」衛星、將被大規模地用來支援地球的氣侯、環保、海洋、森林、資源、農漁、礦藏、能源、交通、通信、天文、救災等眾多有利民生的應用，也是全球發展的大趨勢。

這兩大趨勢是千載難逢的科技與人文機遇，台灣有領先全球的晶片製造技術，不錯的研製小、微型人造衛星的能力，有相應支援產業鏈與貿易鏈的配套能力，十分難得，又同屬中華民族，台灣有此 「天賦」，肯定可以參與大陸的相關建設和開發，台商似應積極爭取這樣的合作機會。

（作者為航太工程師）

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