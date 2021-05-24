台灣荒腔走板的防疫政策，復以水情嚴峻，缺電停電，引來各國媒體競相評論。《紐約時報》最早發難：「疫苗慢半拍…台灣防疫破功，這天遲早會來！」緊接著，《時代雜誌》直指台灣：「虛假安全感及茶室，破壞台灣疫情防線。」彭博資訊則警示台灣：「疫苗若是沒著落，美歐日恐侵蝕台灣半導體優勢。」這些批評，民進黨不敢吭氣。

去年曾以蔡英文身著皇袍帝冠為封面，痛批台灣民選獨裁的《亞洲週刊》，更是鉅細靡遺地列舉了民進黨防疫的8宗大罪，分別為：一、缺乏危機意識；二、誤判情勢；三、防疫雙標；四、大內宣讓民眾防疫鬆懈；五、屈從立委壓力，專業淪喪；六、疫苗短缺荒；七、防疫甩鍋；八、領導人心中沒有人民，政治先於防疫。

《亞洲週刊》列舉8大罪，國人早已知之，此文既出，猶如討伐民進黨防疫無能的檄文，民進黨顏面全失、慌不擇言，故技重施，指責亞洲週刊趁機以「認知戰」打擊台灣的防疫士氣。

民進黨和它的側翼，可以把乾旱歸罪於中共認知戰，把無預警停電歸罪於中共認知戰；如今，把《亞洲週刊》的諍言指為認知戰，也不是甚麼新鮮事。就不知道美國強壓台灣吃萊豬、賣晶圓，卻遲遲不肯賣疫苗、救台灣，是不是中共的認知戰奏了效，好讓台灣民眾認清美國的真面目？

看來，民進黨的認知戰，不僅雙標，還讓我們看清了他們的剛愎自用，無能無恥！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※