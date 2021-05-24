近日發生多例新冠肺炎病人猝死案例，家屬連見最後一面的機會都沒有，是人生最悲痛的事，而確診通知事後才到，大悲無言至為遺憾。面對形同無形的敵人——新冠肺炎病毒，「校正回歸」的問題，不在於數字是否如刻花般的正確無瑕，而在於未能掌握即時戰況，每日例行記者會的數字，若是反映兩天前的病例數，其實已無太大意義。「校正回歸」其實反映著我們的篩檢量能不足：輕症不檢、或是快篩陽性後等待RT-PCR再收治，都有可能無法抑制疫情的傳播。

記者會中，指揮官對於「校正回歸」的名詞引介，是雲淡風輕一撇帶過，一股氣味凜不可犯、貌似正氣十足。古人都說，亡羊補牢，猶未晚矣。一句「校正回歸」，居功自傲的態度，都毫無可議之處嗎？抗疫如同作戰，病毒專找可乘之機求生存求發展，就在指揮官口中的「校正回歸」裡，我們喪失了檢討提升檢疫量能的機會，也失去了亡羊補牢的可能性。擔心快篩引來醫療量能不足的問題，而遲不肯篩、緩篩的對應，其實都是釀成病毒完美風暴因子。

病毒完美風暴的形成，何以在社區形成傳播？像是乳酪洞疊加的縫隙何時出現，依危機管理學的瑞士起司模型（Swiss Cheese Model）來看，一個系統性風險的發生源起，可能牽連到不同時空脈絡下，那些難以觀察到、卻具幽微關係的複雜因子互動，終致將系統推向臨界點（tipping point）驅動的關鍵轉折，一個天時地利人和加總的時機一旦觸碰，危機就此展開。先前的一年半的國外慘痛經驗，如訃聞登滿報紙、屍體堆疊、南亞的苦無柴火送葬，皆是前車之鑑。

在危機來臨前，上天已經給了台灣很多的運氣，給了充裕的緩衝時間，無奈卻未能做好危機前的整備工作，遇到危機時，又不懂臨機應變，災難可能就在你我頭上。一年多過去了，何以至今，我們的篩檢量能還無法應付這次的社區傳染？一年多過去了，我們的緊急應變醫療量能，是否有提升？就算不要叫「方艙醫院」，是否有足夠的病床數收治應救治的民眾？

假設若某甲於上星期一時，開始覺得不舒服，去快速篩檢呈陰性，但檢體多天後才通知確診，家中母親、太太、女兒才開始有症狀出現。此時「校正回歸」後，病例數是4，但卻是一個禮拜後才知道。而這一個禮拜中，母親、太太、女兒的足跡疫調還能清楚記得嗎？期間已經可能接觸了多少人？R0值要怎麼算？那請問在前線的醫護人員，還是地方抗疫的前線指揮官，能知道當下確切的部署篩檢站重點嗎？能知道該何時且該分配多少醫療資源在哪個熱點嗎？

當然，上天給的一年半的時間，不只是要給我們準備口罩的時間，還要去準備各項防護裝備、醫療資源、快篩試劑、醫事人力，還有更重要的疫苗或特效藥。國外解封後、又再封城的經驗，顯示疫苗才是目前的解決方案，否則疫情一再反覆，經濟前景堪憂。呼籲政府趕緊找到大量的安全疫苗並達成全民注射的解方，當心疫情的反覆讓人生悲痛的事一再發生，除讓人擔心染疫外，並承受各種不必要的風險。

（國立台灣大學醫學院名譽教授）

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