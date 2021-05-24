國內新冠疫情持續升溫，民眾當下最關心問題，無非是「疫苗到底什麼時候進來」？要知道，解決疫苗問題迫在眉睫，已經沒有任何政治操作空間，即便有任何主客觀不利因素，立即提供人民所需施打的疫苗已是中央無可推卸的責任。疫苗取得與洽談過程及結果，不能繼續黑箱作業下去，如果中央不准大陸疫苗進口也行，但請說淸楚講明白，為什麼陸商代理的BNT疫苗或其他獲得WHO認可並巳在全球其他國家施打的疫苗，在台灣迫切需要疫苗之際仍沒辦法進口？

尤其現在已是民主時代，難不成蘇揆團隊還當自己高高在上，高坐朝堂裡等著炙手可熱的疫苗供應商上門嗎？當初歐美缺晶片，美國總統拜登不也親邀台積電洽商，他有等台積電申請投資嗎？取得疫苗既是行政單位的義務，台灣沒有疫苗更是既定現實，只要有任何取得可能性，行政單位均應該全力爭取。無論如何，總比坐在家裡坐等人家施出援手較可能成局吧？

目前台灣疫苗施打率落居全球末段，這是以外貿為核心的台灣一大恥辱，更是重大危機！透過談判交換資源與分享競爭優勢，原本就是國際貿易常態，韓國透過美韓峰會，促成雙方疫苗、半導體合作就是最好例證。民進黨政府應該把施政重點放在讓台灣盡速取得足夠且受信賴的疫苗上，並透過疫苗取得群體免疫。拜託別再劃錯重點，如果防疫指揮層級毫無頭緒，就換專業的來吧。

去年，台灣靠著國人SARS經驗的自律成果斐然，立法院更領先通過大筆防疫特別預算。可惜行政部門的超前部署顯然毫無章法、脆弱無比；更無視民間一再提醒國境管制、篩檢及機師隔離破口，又拒絕及時公佈真相，導致檢疫疏失加重，更引爆社區感染，現階段顯然已不能只靠閉關自守解決問題。

就此，連過去對台灣多所肯定的國際媒體，近來也批判不斷，時代雜誌甚至以「全世界最膨風的防疫卻被小茶室戳破」來形容台灣當下處境。相較於許多曾被台灣酸民譏諷的國家如今已在進行疫後解封，民進黨政府的疫苗取得進度卻完全沒有進展，只能空談我與美方合作有多密切，真讓人情何以堪。

否則民進黨政府自去年以來宣稱「已取得」的口袋疫苗可是數不勝數，早夠全台民眾打過一輪，但目前抵台疫苗卻少之又少，疫苗支票一張張跳票，再一張張地開；一下同意地方政府可自行採購疫苗，轉頭又堅持疫苗仍由中央統一採購。試問，中央既然想大權一把抓，必然有所本、有所把握，那就把牌攤出來，到底何時能取得、能獲得多少數量，畢竟完備疫苗責任必須由中央負責到底，不是嗎？

況且，疫苗問題再拖下去，不僅國民健康與安全將成問題，如延伸到產業與生產面，問題將更形嚴重。這個問題不解決，其他資源持續大量投入只是作虛功罷了！

（作者為律師、立法委員）

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