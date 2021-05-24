今年的世衛大會(WHA)於24日召開，我國「依例」未獲邀出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中「依例」發布新聞稿，表達政府嚴正不滿的抗議立場，並強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心…。但以台灣目前疫情日趨嚴重的情況觀之，參加WHA真有那麼重要嗎？如今我們的後院已經著火，重要的是先趕緊滅火，而不是去管鄰居吵架的事。

今年無法參加世衛大會，按照以往經驗及兩岸關係如此之糟，是早就可以預知的事。外交部對中共的譴責、對世衛組織表示遺憾，及對為我國發聲的國家表示感謝等台詞，吾人已可琅琅上口。但是，「台灣疫情會嚴重到何種地步？何時才能受到控制？可靠有效的疫苗在那裡？醫療資源是否足夠？染病後若無法進醫院該如何自我處理？…」等等則都是未知數；也因此在網路上各種疫情資訊廣傳，是否正確也不知道，此正顯示老百姓的恐慌與無奈。

另外，很重要的一點是，許多人會因為失去工作而沒有經濟收入，家庭頓時面臨困境；據報導台中市已經傳出夫妻因經濟問題而攜帶兩幼子燒炭自殺慘劇，政府是否該立即採取經濟協助措施？

以「普篩」問題來說，這幾天隨著各醫療場所設施不足及醫護人員的忙碌不堪，使「快篩」成了熱門話題。去年傳出疫情時，「不普篩」是衛福部的決定，甚至因而擋下美國亞培（Abbott）等大藥廠向台大等院所建議買進新冠病毒快篩試劑的採購案。此外，報載在德國購買快篩試劑不僅很方便，也只要台幣約100元，在家花15分鐘就能完成測試，不像台灣民眾非得至快篩站才能篩檢。更有甚者，不少亞洲國家或地區，諸如香港、韓國、日本均可在藥妝店或超市買到快篩試劑，減少民眾為了篩檢而塞爆醫療設施；而香港超市買到的快篩試劑甚至還是台灣廠商製造，形成西方諺語的「鞋匠的孩子没鞋穿」。

最不可思議的是，金門縣政府日前公告，24日起搭機抵達金門的旅客必須提出3天內的新冠病毒核酸檢驗陰性報告，否則必須在機場當場快篩，若為陽性將由救護車送到部立金門醫院就醫。但這項快篩令因未向指揮中心正式告知及提出申請，經陳時中親自致電且多次溝通無效，乃宣布依法撤銷。這應該又是「官僚害人」的新案例。

台灣爆發社區感染，且尚未獲得足夠疫苗。研究流行病超過15年的美國新英格蘭複雜系統研究所（New England Complex Systems Institute, NECSI）創辦人巴亞姆（Yaneer Bar-Yam）對台灣提出封城建議，其次就是提高檢測量能，及盡可能讓更多人施打首劑疫苗。如今眼看過去疫情非常嚴重的美國加州，其衛生部門已宣布從6月15日開始即可解除大部分防疫限制，包括社交距離與口罩規定，形同回到一年多前沒有疫情的生活。反觀台灣衛生當局早已宣稱「超前部署」，但花了一年半的時間還沒準備好。旅居海外的親友近期紛紛表示，難以相信防疫模範生的台灣，怎麼會弄成今天這個樣子的疫情失控局面？

所幸今年台灣仍然無法參加WHA，不然我們在大會上還可以喊出Taiwan Can Help嗎？

（作者為大學英語講師）

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