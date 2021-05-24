國安法強勢實施、選舉制度完善之後，對香港公務員隊伍及運作的整改，悄悄進入公眾視野。最近關於港府官員應該到內地各級政府「掛職」的呼聲日高，旨在改善香港公務員文化中根深柢固的殖民地政務官員做派。正所謂「來而不往非禮也」，大陸官員到港府掛職，也就順理成章。這個過程，可以想像的空間很大。

香港與內地政府，無論在體制、架構、運作、政治文化及官場習俗，都有巨大不同。在「一國兩制」的憲制框架下，「港人治港、高度自治」。如果說「高度自治」到底有多高應該有多高，可以理論探討，或者討價還價打打折。但「港人治港」一直被各方奉為圭臬，甚至上昇為精神圖騰。

九七回歸至今，特區政府施政撞撞跌跌，其表現實在難以用出色形容。作為主力軍的十八萬公務員，盡心盡力盡職了嗎？如果答案是否定的，癥結出在哪裡？這是香港社會各界以及中央政府都應該深入思考的問題，因為這關乎「一國兩制」的偉大實踐是慘淡收場，還是取得圓滿成功。

根據香港中文大學香港亞太研究所每月進行的「特區政府及特首民望意見調查」，市民對特首林鄭月娥今年一至四月的表現評分總平均值為27.1分，遠低於合格（50分），雖稍高於任內最低分時期的2020年上半年，但與反修例事件前的水平相比還差一大截。

令人詫異的是，對履行職責的能力及表現，港府一眾官員與北京，存在認知上的極大反差。在「阿爺」眼中，香港公務員的平均薪俸是市場行情的若干倍，特首的工資更是高於英美日法德的首腦，毫無疑問是高薪厚職。且不說要求你「為人民服務」這麼崇高，衝著這天下難尋的優差，都得好好幹才對得起納稅人的錢。但在許多公務人員看來，香港是「官不聊生」的地方，政府是稍微不慎就能把人烤熟的「熱廚房」，所以憑所承受的壓力已值「這份糧」了，歷年來的公務員薪酬調整調查大致顯示出這種觀感。今年前些時候還有公務員代表站出來表示，如果減薪，公務員士氣將受到影響。

香港公務員當下的士氣，可謂沒有最低只有更低。回歸前和回歸初期，香港公務員因其「廉潔、高效、專業」，被譽為全世界最優秀的公務員隊伍之一。上世紀八十至九十年代，大陸從中央各部委辦到各省市政府，到新加坡和香港學習、考察、培訓的幹部絡繹不絕。這等風光情景恍如隔世，現在特區政府施政舉步維艱，備受輿論責難，灰頭土臉，我見猶憐。

與薪資這「小菜一碟」相比，管治隊伍的政治取態更值得關注。最近的新聞，本港大約十八萬名公僕中，約一百多人拒絶宣誓，此統計不包括已有一批公務員在當局發出宣誓文件前離職。有在政府從事文職的人員表示，公務員本應是一份安穩的職業，但卻成為社會紛爭的風眼之一。此語反映了公務員的角色在近年的嬗變。

本港公務員長期奉行「政治中立」。此原則的確立有其歷史成因。由於歐美民主國家在十九世紀下半葉逐漸形成「政黨輪替」制度，「政治中立」應運而生，以確保因不同政治理念的政黨上台，政府機關仍可如常運作。換言之，政黨的你方唱罷我登場，不影響公務員忠誠地履行職責。

即使「政治中立」與「政治忠誠」不完全是一回事，但從英殖時期就引入香港的「政治中立」原則，仍隱含「效忠國家」和「效忠政府」的潛台詞，這應該是投身公職不言而喻的前提條件。

回歸之後，政治中立的原則未見摒棄，只是換了忠誠對象。按照基本法第99條規定，在香港特別行政區政府各部門任職的公務人員「必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責」。根據2009年頒佈的《公務員守則》，「政治中立」闡明「不論本身的政治理念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務」。

姑且不論政治取態，今時今日的公務員往往被視為「堅離地」的一群。公僕「准糧准薪，旱澇保收」不說，香港抗疫一年半，公務員永遠帶頭在家辦公，薪水一分錢不少拿。有些高官甚至逆市加薪，例如我們尊貴的林鄭特首，薪資上調八個點，無論外面風大雨大、百業蕭條，每月逾四十二萬港元「袋住先」。

大陸官場的的政治俗語，香港的公僕們未必聽得明白，譬如不允許「吃黨的飯，砸黨的鍋」。但有些話的傳遞可以準確無誤。香港官員沒有「不忘初心，執政為民」的大局意識，缺乏「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的情懷和使命感，抱著港英時代傳承的「打好呢份工」心態，做一天和尚敲一天鐘混日子。不得不承認的是，管治隊伍中還有不少人，出於意識形態的偏見，對內地體制仍心存抵觸。

為官一方，責任與擔當是必須的，這是常識。但香港官場百態卻顛覆了這個常識。以抗疫為例。本港慘遭五波疫情肆虐，迄今無一人問責。要是在內地，主政官員不知下台多少次了。

眾所週知，香港社會有許多「深層次問題」，但多年來政圈的懶政怠政、管治的泥足深陷、政策的錯漏百出，何嘗不是深層次問題？舉一個例子，政治委任不論是在大陸還是西方政治體制都是慣常做法，但在香港卻效果不彰。究其原因，問責局長是孤家寡人，無權委聘、升遷或處分公務員。更令人稱奇的是，還無權直接命令下屬（常秘除外）。

沒有太多人留意，2019年底十九屆四中全會通過了的決定，部分涉港澳工作已經落實。但作為落實「全面管治權」的其中一項措施，「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制」，至今未見詳情公佈。

也許，打破「港式鐵飯碗」，整改行政架構，重塑公務員隊伍，正是時候。

（本文授權中時新聞網刊登）

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