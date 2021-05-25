避諱是指古代迴避君主或尊長的名諱而不得不為的必須手段，然作法上卻不一而足，一般可以選用改字、缺筆、空字、拆字等不同的方式來表述，其中最常使用者為「改字」。一經改字必然衍生出相對應的「避諱字」，即是特別用於迴避名諱而改寫的代用字。這些代用字最為五花八門，有時和原字之間也並無清晰脈絡可循。

在因避諱而改字之間，僅在漢朝時就有不少著名的案例，譬如當年為避武帝劉徹諱，曾為韓信謀士的蒯徹，硬生生地在史書中被改成了蒯通。而後漢初年享有高名的隱士莊光，即便曾與老同學劉秀同寢共眠，且睡覺時還把腳壓在皇帝劉秀的肚子上，但是死後為了避光武帝子明帝劉莊的名諱，竟被強迫改成了嚴光，而後世多識嚴光，卻不知莊光。更有甚者，一個關於我家先祖因避諱改字所產生的名諱「變異」，竟耗費了我二十年的歲月，歷經上窮碧落下黃泉的努力搜證，方尋得原委。

二○○一年秉正伯父將包括《劉氏本源序》在內的多份南宋以降的老劉家修譜序的複印件寄達我處後，我開始利用閒暇之餘大量閱讀古籍史料，好與劉家老譜訊息做交叉辯證。由此我梳理出老家湖南瀏陽永安劉氏乃源自漢朝高皇帝，經九世祖光武帝中興漢室，再傳至十世祖廣陵思王。爾後幾經變遷，到了元朝元統初年（西元一三三三年），五十四世祖南仲公遷湘入瀏（瀏陽），自立敦本堂，我族始在瀏陽永安湘東之地，安居立業，開枝散葉。

不過，在研究家史的歷程間，我始終對於十三世祖名諱混淆的未解謎團，耿耿於懷。此乃手中僅有的兩份原始文獻中，竟有不同的名諱版本，詳述如下：

一．北宋歐陽修主編《新唐書卷七十一上世系表》

......臨淮劉氏出自漢世祖光武皇帝子廣陵思王荊，子俞鄉元侯平，平生彪，襲封，事繼母以孝聞世，號仁義侯，生玄，玄生熙，魏尚書郎，...... （略）

二．清朝瀏陽永安七房祿分劉啟錫撰《劉氏本源序》

......荊為廣陵思侯，諡思王，荊生平，封俞鄉元侯，平生彪，襲父封，彪生元，元生熙，仕魏為尚書郎，......（略）

參照以上，可知我族自九世祖劉秀，曆十世祖劉荊，傳十一世祖劉平，經十二世祖劉彪，至十四世祖劉熙，但十三世祖卻有疑義：《新唐書》中的十三世祖作劉玄，而《劉氏本源序》中的十三世祖則標注為劉元。既然《新唐書》享有正史令譽的加持，我只能假定我族先輩啟錫公在《劉氏本源序》中謄寫有錯，或付梓之前排版生誤。

日前我無意間查知，清朝乾隆年間的陝西巡撫畢沅，喜好文史，並曾主撰《續資治通鑒》。他在任上致力於轄區內的古蹟調查，尤其對關中之地諸多漢唐皇陵墓塚，也一一考證立碑示人。畢沅曾在唐玄宗泰陵的神道正中央，立有「唐元宗泰陵」碑一座。這「改玄為元」的舉措，經我進一步探索，始發現清朝為避康熙皇帝愛新覺羅玄燁之諱，「改玄為元，以煜代燁」。所以滿清時期不但「唐玄宗」李隆基硬是被書寫作「唐元宗」，「玄孫」一詞也以「元孫」取代。同理可證，劉元等同劉玄，乃是我輩十三世祖在清朝時期的「書面」名諱。加以清朝初年的文字獄濫殺不少無辜，想必我族先輩啟錫公在「滿清鐵蹄」下修譜之時決意循法避諱，以遠凶避禍，他在「擅改」先祖名諱之前，也可能經過一番天人交戰吧！

如前所述，除卻清朝「改玄為元」，歷朝歷代避諱改字之舉，所在多有，徒增歷史讀者在閱讀生澀沒有標點的文言文之餘，尚添入額外的混亂和困惑。不知對於這則因避諱而困擾我二十年的謎團，究竟是埋怨古代專制帝制的霸道蠻橫？還是歸咎自個兒的才疏學淺呢？

再者，今日諸多經營自媒體的「網紅」們，在他們上傳已經後製完成並配上中文字幕的視頻中，當遇到某些敏感辭彙之時，有的網紅會在字幕間選擇使用中文拼音的英文字首來表述，諸如字幕中使用ZZ替代「政治」（Zheng Zhi），ZF暗喻「政府」（Zheng Fu），以WG反應「文革」（Wen Ge），而TMD和2B更為粗俗的罵人之語等，這難道不像是在當今訊息世界中，除卻本文首段所描述的改字、缺筆、空字、拆字等古法外，所新創的另類避諱模式嗎？