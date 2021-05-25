設想過無數次的離別時刻，最後還是到來了，我返程的飛機即將降落在上海浦東機場。過年前夕，在台灣還能感受到濃烈的暖意，到了江浙就只剩下刺骨的寒風，將近零度的氣候，令人顫慄。我看著機窗外的夜色，萬家燈火，星星點點，一個繁華熱鬧的城市，卻帶給我一種說不出來的落寞湧上心頭。

因緣際會，我得以去台灣體驗了一年半的留學生涯，無意中獲得了兩岸認證迷之尷尬的「陸生」身份。限於兩岸關係的既定歷史原因，台灣政府為留學陸生限定了嚴格的「三限六不」政策，等於宣告陸生來台只能在課堂當個乖乖學生，且畢業後沒有任何留下來的可能。即便如此，我努力爭取各種可能與合法的機會。企業實習被禁止，我就申請課程相關實習；公家獎助學金被禁止，我就申請企業獎學金；兼職打工被禁止，我就挑戰創業競賽。留給陸生的機會形同鳳毛麟角，我謹慎而認真地在夾縫中克服一切。

總體而言，我在台灣的經歷順風順水，唯獨女生成為我的遺憾。我為此很多個夜晚在校園的操場上一圈又一圈獨自奔跑，臺北真理堂夜色中的紅色燈光十字架格外耀眼，彼時深深印在我的腦海中，如同我無法追悔的愛恨，提醒我遙不可及的理想。我嘗試走遍台灣每個鄉鎮每個角落，走到台灣的東海岸向我的求學生涯告別。但我至終無法走到女生心中的某個角落，也無法瀟灑地向這段無始無終的感情告別。

看著機窗外的萬家燈火越來越近，這是中國大陸江浙一帶，我生長的地方，本應該是我最熟悉的風景，彼時看來卻感到陌生萬分。前一日在台灣東海岸騎行的景象尚且歷歷在目，當下已經被江浙的寒風吹得直打趔趄。一年半的留學生活，就像夢境一樣，一覺醒來，也就隨之消逝。我卻有種莫名的樂觀，和台灣的聯繫只是暫時中斷，有個地方等我回去。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之四）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

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