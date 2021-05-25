比特幣、以太幣、幣安幣、狗狗幣等數字貨幣今年價格狂飆，卻在5月下旬再度爆發泡沫破滅的集體重挫，在5月19日出現集體泡沫化的急殺，比特幣在當日一度重挫33％，而其他比較小型的數字貨幣則出現單日重挫超過5、6成的集體大逃殺，及至本文截稿之前，數字貨幣泡沫破滅仍在劇烈震盪之中，成為衝擊金融安定最大的火藥庫。

根據彭博資訊的統計，整體數字貨幣的市值在5月12日達到2.572兆美元的歷史新高後回挫，到台灣時間5月24日中午剩下1.44兆美元，蒸發超過1.1兆美元，整體市值跌掉44％，創下單一資產在最短時間內，跌幅最重、市值減少金額最大的紀錄。歐洲央行副總裁金多斯（Luis de Guindos）在5月12日曾經公開警告，「數字貨幣的泡沫，將遠遠超過十七、十八世紀的鬱金香與南海公司」，不幸立即言中。

我們以這波獲得最多關注、每隔幾天就被特斯拉執行長穆斯克用推特吹捧的狗狗幣（Dogecoin）為例子，這個無限量供應、被拿來做為遊戲代幣功能的數字貨幣，去年此時交易價格僅0.0025美元，卻在今年5月8日創下0.74美元的歷史高點，短短一年漲幅逼近300倍。

狗狗幣在5月24日台北時間中午交易價格已經相較歷史高點腰斬，總市值約新台幣1.11兆元，但是過去24小時累計成交量卻高達新台幣2,150億元。相較之下，台灣股市總市值約48兆元，成交量約4,200億元，狗狗幣極端短線熱炒的泡沫，還沒有降溫的跡象。

對於市場狂熱炒作，連狗狗幣的創辦人Billy Markus都忍不住公開喊話，直言「狗狗幣淪為炒幣已背離創辦初衷」，他極為失望，建議投資者應該將注意力轉移到更有意義的事情上。

值得注意的是，數字貨幣的泡沫對於金融安定的影響越來越大，2017年底、2018年初，以比特幣為核心的數字貨幣崩盤，當時整體數字貨幣的總市值在最高峰時期才突破7,000億美元，但是這一波數字貨幣炒作風潮，5月8日的高峰總市值則來到2.57兆美元，光是在5月19日大崩盤當天，整體數字崩跌的金額就一度超過8,000億美元，隨後雖有回升，卻又出現第二波更深的殺盤，短短一周之內1.1兆美元的財富憑空蒸發，等於半個韓國股市、或是三分之二個台灣股市的上市公司瞬間歸零，衝擊不可小覷。

此外，相較於2017年底，數字貨幣的「產業架構」已經更深、更廣。兩年半前比特幣佔全體數字貨幣的比重高達八成，只要控管比特幣就能控制風險；但是今年數字貨幣開枝散葉，比特幣變身數位黃金，成為避險工具，占整體數字貨幣的比重降到四成；排名第二的以太幣用在N.F.T.，不只作為藝術品，更成為許多實體資產進行數位認證的支付貨幣；排名第三的泰達幣（Tether）以美元穩定幣著稱、排名第四的艾達幣（Cardano, ADA）吸引大量企業與金融金機構進行巨量交易，甚至宣稱進入政府後可以實現民主治理、而狗狗幣則吸引數以千萬計的年輕網路原生世代持有。

這些領頭的數字貨幣，全數都已經創造市值新台幣數兆元的規模，市值一度超過10兆元的以太幣，持有者更超過8,220萬戶，不論是涉及的人口、產業、與金額，都具有中型先進工業國家的影響力了，數字貨幣的震盪，對於實體經濟與金融體系的穩定所帶來的衝擊，是各國政府從未有過的經驗。

目前各國政府對於數字貨幣的泡沫現象，仍然採取防堵、打壓的手段，中國政府在5月21日，由國務院副總理劉鶴主持的金融穩定委員會中，正式明令「打擊比特幣挖礦和交易行為」，將所有數字貨幣挖礦活動全數趕出國境；美國財政部在近日提出800億美元的特別預算，提升國稅局的稅務稽核，也鎖定數字貨幣，要求所有數字貨幣交易所、信託機構要比照傳統金融機構，向國稅局提報「1萬美元以上的交易」。

中美兩國雖然在軍事與外交上針鋒相對，但是對於數字貨幣炒作的風險，則同樣採取打壓與防堵的政策，藉由徹底清除耗用巨大能源的挖礦活動、杜絕金融機構對數字貨幣的融通、稽徵查稅、打擊洗錢等手段，避免數字貨幣快速膨脹後，威脅傳統金融體系安定，甚至掏空政府維持法定貨幣權力的風險。

數字貨幣的二次泡沫危機仍在持續當中，但是，數字貨幣價格崩跌，卻不會就此消失，2017年那一波，比特幣憑藉挑戰人民幣、美元等法定貨幣的題材瘋狂炒作，泡沫破滅雖然導致價格崩跌86％，但是前後僅兩年就又變身成為數位黃金，而且市值躥升突破1兆美元，一度達到全球黃金持有市值11.1兆美元的十分之一。

數字貨幣族群是一個不斷膨脹的巨獸，存在的終極目標是摧毀法定貨幣所建立的既有金融秩序，高舉「破壞性創造」訴求的數字貨幣，到底是在破壞中創造、還是在創造中逐漸取代既有金融秩序，值得所有人深思。

(工商時報)