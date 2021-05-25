網路所謂的「假消息」很多，而且變化多端，令人防不勝防。民進黨口口聲聲要打「假消息」，並藉此箝壓輿論，實際上本身就常是「假消息」製造中心，其操作手法之翻新出奇，不明究裡的人，就往往為其所蠱惑，信以為真。其中最惡劣，也最卑鄙的手段，就是「反串」。

其手法其實也很簡單，用假帳號冒充反對陣營，竭盡其能事地批判、詆毀政府，或是散播不可置信的謠言，甚至鼓動群眾以暴力對抗；然後再由另一帳號，或是政治人物出面揭發，栽贓於反對陣營，羅織莫須有的罪名。這正是民進黨「認知作戰」最得力之處。

由於假帳號難以徹查，且極容易就以「境外帳戶」為由嫁禍，整個調查的權力，又全操掌在政府手上，任憑其移花接木、指鹿為馬，反對陣營百口莫辯，只能啞子吃黃連。

這次PTT「疾管家」事件，林瑋豐、王定宇前呼後應，大唱雙簧，如非大失情實，惹怒PTT鄉民，根據IP位址肉搜，方使其無所遁形。林瑋豐雖不得不俯首認罪，坦承「反串」，卻欲以「有趣」加以搪塞；而首發其難的王定宇，卻仍未出面認錯，其厚顏無恥，簡直到了人神共憤的地步了。

林瑋豐是綠營文膽之一，平時多發文擁護執政當局，據聞其妻亦與民進黨關係密切，他的作為，相信絕非孤例，1450的網軍，是慣用這種手法的。民進黨政府以嚴懲重罰欲打擊「假消息」，面對此一自家裡人贓俱獲的「假消息」，是不是又以「可以原諒」為由，輕輕放過？我們正可以拭目以觀之。

當然，從林瑋豐的事例，我們更不免懷疑，有多少的「假消息」，正是由綠營炮製出來的？

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