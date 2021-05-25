媒體報導，疑似因萬華茶室女服務生逃竄南投，引發群聚，一日8確診。台灣高檢署擔心有人違法趴趴走，造成疫情蔓延，24日指示南投地檢署分案偵辦，要求盡速釐清，徹查刑責。

台灣疫情大爆發，人心惶惶。高檢署徹查萬華女侍應生流竄南投一案外，尤應徹查下列五案。摘奸發伏，方能安定民心；民心安定，方能全島一心、防疫抗疫。

其一，去年，東洋公司原已簽約，引進上海復星集團代理的德國BNT疫苗3000萬劑，坊間傳說，後因與行政院關係匪淺之某吳姓立委從中阻攔，該案破局。我國也因此失去購買疫苗的先機，至今求助無門。此案撲朔迷離，吳姓立委如何阻攔東洋公司3000萬劑疫苗？衛福部為何料敵從寬，只願購買200萬劑？其後有關疫苗進口問題，衛福部為何總是欲言又止？衛福部究竟有何難言之隱？民進黨為何要全力阻攔成立疫苗調閱小組？事關防疫成敗與全民生命安危，高檢署應以最速件查辦本案，釐清疫苗缺缺的政治及刑事責任。

其二，媒體報導，半年前即有專家建議指揮中心檢查、整備全國快篩劑，並進行大規模社區感染演練，但建議遭指揮中心否決，導致蘆洲獅子王及萬華茶室傳染鏈爆發為社區感染後，指揮中心倉皇失措，檢測能量遠遠不敷所需。其中弊端，高檢署理應查明。

其三，立委范雲召開協調會，施壓放寬航空機組員防疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」，釀成華航機師感染及諾富特旅館天窗級的防疫大破口。范雲有無施壓關說？召開協調會有無收受酬金？衛福部哪些官員代表出席協調會？何以同意變更航空機組防疫措施？事關官箴與防疫失當責任歸屬，高檢署沒有理由坐視不察。

其四，台灣乾旱缺水，513、517兩次無預警大停電，有媒體與名嘴指稱乾旱與停電，都是中共氣候戰與認知戰所致。如今，就連國內政黨詢問可否引進陸製疫苗，陸方表示願意出售其代理之德國疫苗，香港媒體報導台灣防疫缺失等，也被民進黨民代與網軍側翼指為中共認知戰。特定政黨與網軍側翼，妖言惑眾，誤導國民防疫心理。高檢署亦應予徹查，安定民心，俾便政府與民眾坦誠溝通，齊心協力擊退病毒。

第五，台灣自製的疫苗，迄今為止並未完成國際三期臨床試驗，也沒有取得COVAX緊急授權使用，為何蔡英文總統及賴清德副總統，堅持要施打國產疫苗？國產疫苗安全性未經檢驗認證，國家領袖貿然施打，萬一疫苗有誤，總統、副總統形同遭到暗算，究竟誰勸說蔡賴二人施打國產疫苗？幕後，有無政治陰謀？或者，蔡賴二人早已接種AZ疫苗？坊間傳言，蔡賴苦等國產疫苗，意在炒作相關股票。無論如何，此事攸關國家領袖清譽、生命安全、政治倫理與國安，高檢署必須即刻成立專案小組，徹查到底。

（作者為資深媒體人）

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