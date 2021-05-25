紐約的大清早，FBI突襲了一棟大樓，喝令裡頭的主人不可妄動，FBI翻箱倒櫃取走了這位主人的電腦、手機和其他重要文件，這樣的美式抄家時有所聞，不過這次不同的是，這位主人曾權傾一時，做過紐約市長，因沉着冷靜，英勇睿智領導市民度過了911恐怖襲擊的世紀浩劫而被尊稱為「美國市長」的朱利安尼，所以FBI的舉動非常值得關注。

FBI如未獲法官的搜索令就對朱利安尼進行抄家，無異為捋虎鬚之舉，尤其是朱利安尼又是律師出身，也擔任過聯邦檢察官，起訴過許多犯罪首腦，他還是川普的私人律師，一旦被抄家調查，當然茲事體大。據FBI透露的訊息，這次是查辦朱利安尼與烏克蘭的往來是否涉及非法，因為他曾在去年總統大選前銜川普之令親往烏克蘭挖掘拜登兒子之黑資料以對攻擊拜登，由於烏克蘭政府不願意介入美國選舉所以並沒未幫忙到朱利安尼，但川普卻因此把美國駐烏克蘭大使革職。

朱利安尼被抄家後非常不以為然說，這是基於政治考量的非法搜索，他並未違反聯邦法律，川普也為朱利安尼抱屈：「他是很了不起的愛國者，他熱愛國家卻遭搜查，這非常不公平。」

朱利安尼與川普的說詞似乎言之成理，其實不然，因早在2020年大選前朱利安尼一再以卑劣手段散播拜登兒子的虛假資訊企圖為川普打烏賊選戰時，FBI就已經要對他採取行動，只是當時的司法部長巴爾是由川普所任命，所以在巴爾護航下，FBI拿不到搜索令，如今川普下台了，且FBI局長也獲得拜登器重與續任，所以他新任命的司法部長加倫絕不可能阻撓搜查，拜登雖強調在朱利安尼被抄家前他並沒有得到司法部的通告，但我認為拜登的說詞不值得採信，因為如此一樁敏感事件，且又牽扯到拜登之子與拜登的選舉，司法部長難道會白目到不先請示一下拜登再行事嗎！

在美國三權獨立體制下，司法固然獨立於行政之外，但政黨政治的運作往往使法政糾結不清，就連獨立行使職權並享有終身職的最高法院大法官也都是經過政黨分贓任命，所以掌控國會的政黨最具實權，美國現況是：白宮與參眾兩院都掌控在民主黨手中，在這種「一宮兩院皆民主」的政體下，司法獨立顯得愈加重要，朱利安尼未來所面臨的司法大戰現才開始，讓我們拭目以待之！

（作者為美南傳媒總主筆）

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