中央、地方防疫頻傳不同調，神隱多日的蔡英文在臉書表示，「病毒從不管我們支持哪一個政黨、喜歡哪一位政治人物，只有放下心中的芥蒂，一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關。」

的確，病毒不會因我們支持的政黨或政治人物而有所不同，但是，人類抗疫的歷史證明，病毒只會臣服於專家之前，滅跡於專業醫療行為。憑恃政治正確的政治人物，沐猴而冠，擔任防疫指揮官﹐絕無成功抗疫的可能。

現代化政治與傳統政治的最大差異，前者尊重專業，後者講究出身與關係。總統官邸聘廚師，須具備專業證照與經驗，不會找製鞋大師來掌廚。行政院長拉稀鬧肚子，得要去掛內科、腸胃科醫師的門診，不可能掛骨科門診。那麼，為什麼找了牙醫來掌理防疫大政？還找來學都市計畫的公務員擔任防疫副指揮官？也難怪，我們和專業的WHO秘書長溝通無門！

蔡總統要求中央地方防疫步調一致，就該「校正回歸」到專業，讓公衛專業的副總統賴清德接手中央防疫指揮官，不分黨派顏色，徵召國內公衛及流行病學專家，「一起來面對疫情的考驗，台灣才能度過眼前這一關」！

只是，滿心滿腦派系爭權奪利的民進黨，真能放心地讓賴清德走上舞台嗎？

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