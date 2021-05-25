一個世界兩樣情，新冠肺炎禍延至今，有些地方已經明顯受到控制，有些地方則是疫情愈形嚴重，看不到底線。

疫情爆發之初，世界各國包括歐盟、美國，確診、死亡人數飆高，反而台灣控制得宜，阻擋病毒於門外。一年不到，早期受虐嚴重的國家已經開始解封，甚至開放觀光；防疫模範生的台灣、印度卻變成了防疫放牛班，疫情嚴重到無人聞問。

關鍵就在疫苗的施打，病毒畢竟抗拒不了醫學科技，施打疫苗的國家疫情受到控制，全球都看在眼裡，光是靠戴口罩、勤洗手、不出門是抗拒不了病毒的，老百姓要的是疫苗！疫苗！疫苗！

印度跟美國這麼麻吉，美國不給；台灣成天抱美國大腿，美國嘴巴應付，疫苗呢？疫苗呢？疫苗呢？

遲遲見不到疫苗進來，不是進不來，是政府選擇性的不放疫苗進來，輝瑞BNT是世界公認最好的疫苗，但因卡在是中方代理，政府不讓進，連大陸表示願意幫忙，政府都罵人家假好心，最後卻進口效果不穩、口碑較差的AZ。美國疫苗進來不知猴年馬月，國產疫苗七月不知道能不能完成三期試驗。大陸若能早給，何不讓有意願的人先打？

人命關天啊！人民有選擇活下去的權利吧！政府一直搞意識形態，老百姓還要不要活命啊？大陸要幫忙、洪秀柱也說可以幫忙，可以出面的人很多，有意願先打的人，政府為什麼要剝奪他的權利、剝奪他要活下去的權利？

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