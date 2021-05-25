民進黨立委王定宇指出，有人在PTT八卦板打｢認知戰｣，說是有人洗版鼓吹大家移除或封鎖「疾管家」帳號，連總統都被唬弄，提醒大家謹防｢認知作戰｣。結果被鄉民抓包，原來整體事件全是自己人幹的，是民進黨社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在PTT反串的貼文，林昨晚也承認了，說自以為有趣，才進行反串。

民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知戰，蔡總統也在臉書上告訴民眾，她有個重要任務要交付給大家，就是「一起對抗認知作戰」。沒想到就有PTT網友抓包，說假帳號事件根本是民進黨媒體人自導自演。蔡總統若事先知情，那就是共犯；若不知情，那就是懵懂無知，碰到個｢凸搥特派員｣、一對愚蠢的｢史密斯夫婦｣。

這不得不令人起疑，之前總統府透露有偽造的總統府公文，謊稱「政府引進日本污水」、以及謠傳總統確診的訊息，蔡總統均認為是｢認知戰｣，如今｢疾管家｣假帳號事件爆康，到底所謂的｢假消息｣、｢認知戰｣是真是假？有多少是民進黨自己人幹的？若蔡總統真不知情，被埋在五里霧中，那更危險，｢匪諜就在你邊｣，底下人在做什麼都不知道。

新冠病毒把台灣搞了個地覆天翻，民進黨卻還在火上加油，自己製造假新聞，能讓老百姓過個安穩太平的日子麼？

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