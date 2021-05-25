供電吃緊，綠營將矛頭指向台電「歲修」排程不當，不但經濟部長王美花點名批評台電，「小綠」的時代力量立委，甚至直指台電是「故意缺電」，來讓國人支持核四。
台電如今的處境，就如同2018年的蘇啟誠，被長官拿出來揹鍋卸責。現在夏季尖峰時間增長，冬季有空污要增氣減煤，部分機組非夏月無法停機，台電不得不把歲修時間排在夏月。
供電已是巧婦難為無米之炊，時代力量這個惡婆婆卻說，「今天沒有米吃，台電為什麼不把明天的米拿來吃呢？」
這是綠營一貫的作風，推給老共，推給老馬，再不然就推給下屬；2018年謝長廷推給蘇啟誠，現在把停電推給台電，都是這樣的套路。
只可憐台電的員工，過去為了圓「非核家園」的謊，挖東牆補西牆，誇大備轉容量；45日的歲修期間日程壓縮到37天；結果做到流汗，還是被綠營嫌到流涎。
缺電迫在眉睫，要增加供電最快的方法，只有核一、核二的延役。「非核家園」遲早要跳票，民進黨再撐下去，又有什麼意義呢？
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。