供電吃緊，綠營將矛頭指向台電「歲修」排程不當，不但經濟部長王美花點名批評台電，「小綠」的時代力量立委，甚至直指台電是「故意缺電」，來讓國人支持核四。

台電如今的處境，就如同2018年的蘇啟誠，被長官拿出來揹鍋卸責。現在夏季尖峰時間增長，冬季有空污要增氣減煤，部分機組非夏月無法停機，台電不得不把歲修時間排在夏月。

供電已是巧婦難為無米之炊，時代力量這個惡婆婆卻說，「今天沒有米吃，台電為什麼不把明天的米拿來吃呢？」

這是綠營一貫的作風，推給老共，推給老馬，再不然就推給下屬；2018年謝長廷推給蘇啟誠，現在把停電推給台電，都是這樣的套路。

只可憐台電的員工，過去為了圓「非核家園」的謊，挖東牆補西牆，誇大備轉容量；45日的歲修期間日程壓縮到37天；結果做到流汗，還是被綠營嫌到流涎。

缺電迫在眉睫，要增加供電最快的方法，只有核一、核二的延役。「非核家園」遲早要跳票，民進黨再撐下去，又有什麼意義呢？

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