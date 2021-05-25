種種資料皆足以證明林瑋豐夫妻檔是「反串」的慣犯，最合理的推論是，此一「反串」就是民進黨「認知作戰」最便捷，且收效最大的利器，因此樂而不疲，輪番上演。其流程大抵可以分成以下幾個步驟：

（1） 設立一個「假帳號」。

（2） 發表批評、諷刺執政黨的貼文、哽圖，以及傳播明顯不可置信的謠言。

（3） 政治人物發表言論，「證實」網路「的確」有此「假消息」，並歸咎於反對陣營，或是推諉於大陸網軍。。

（4） 大張旗鼓，要求政府、國安單位嚴加查辦。

（5） 1450網軍大批動員，一面轉傳，一面批判。

（6） 國安單位發文「證實」，但因為都是「境外帳號」，因此無法揪出傳播者。

（7） 政府高層高度關切，呼籲民眾切切不可相信此一「假消息」，並強調這就是對岸無所不用其極，意圖破壞、攪亂台灣團結的惡劣手段，並予以嚴厲譴責。

（8） 綠媒開始大篇幅報導，甚至加油添醋，「坐實」這就是對岸的「認知作戰」。

（9） 民眾受到誤導，信以為真，加深其對對岸的痛恨與仇視，連帶對任何批評政府的言論，都視為「中共同路人」或「舔共」。

在這個流程中，設立「假帳號」是箇中關鍵，尤其是可以假借「境外帳戶」，追查不易；其次是貼文多用簡體字，並充分援用對岸用語，而散播的「假消息」，通常都犯了明顯的錯誤，可以立即揭穿。

多年以來，民進黨利用這種「反串」、「自導自演」的惡意栽贓手法，從當年吳敦義的「緋聞錄音帶」、黃俊英的「抓到了」，到拔管案時的「掐頸哥」、逼死駐大阪代表處處長蘇啟誠……，手法圓熟、食髓知味，攫取到不知多少政治利益。這種手法，其實是人所共知的，但總是苦無實證，吃虧受騙遭傷害的人，有苦說不出。

林瑋豐夫婦的事件，人贓俱獲，可以說是讓民進黨這種卑鄙惡劣的手法原形畢露了，這是有系統、有組織的操作，林瑋豐絕非個案或孤例，只是冰山中的一角，被浮現出來而已，海水不退，隱藏在水面之下的「林瑋豐們」，恐怕還有更多。

我們不知道信誓旦旦要打擊「假消息」的的民進黨政府會如何處理，但從事件爆發後民進黨的言論中，大抵也可以窺出端倪：當事人說是「因有趣而反串」，可無論如何不能解說的是怎就一「有趣」就長達數年之久；許智傑呼籲給林瑋豐一個「知錯能改」的機會，果然「綠色就是應該原諒的顏色」；顏若芳說這是「個案」，反咬反對黨是「政治操作」，倒打一耙，果真高明；而王府八千歲則開始切割，「該怎麼辦就怎麼辦」，卻似乎渾然忘卻了正是他挑起此一風波的責任，而誰又敢「辦」他？其他側翼，則至今未敢出面說話。

據我判斷，林瑋豐基本上是一定會受到懲處的，但最多是罰款了事，不會有囹圄之災；而罰款最多不過三百萬，相信自然會有同黨人士資助；儘管林瑋豐會暫時消失一陣子，但循以「丁丁」前例，復出的機會仍舊大有厚望焉；而共同哄傳、散播的「共犯」，任笑任罵，船過水無痕，則依然還是可以穩若泰山，我行我素。

民進黨從上到下，嚚嚚囂囂，是無一願意認錯的，唯有同黨而向來被摒除於圈外的郭正亮，敢於直斥其為「蟑螂窩」，但這個「蟑螂窩」究竟有多大多亂，恐怕連郭正亮也未必能夠知曉。家室不潔，故蟑螂滋生，惡蟑惡螂，可還是深藏於陰黑深黑的角落的。

家有蟑螂，民眾忿其污染住所，還可以用「剋蟑」藥物清除；但國有蟑螂，卻又何處尋「剋蟑」以清除之？（作者為退休大學教授）

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