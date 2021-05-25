這兩週來本土新冠疫情大爆發，不但引起民眾恐慌，更讓台灣過去一年多來防疫模範生的頭銜蒙上了陰影。觀察這段時間國內政局的變化，最明顯的就是中央與地方政府開始競爭防疫話語權。而這樣的競爭，很可能會隨著疫情及後續的紓困措施延續，甚至影響明年底的地方首長選舉。

之前台灣由於防疫有成，在衛福部長陳時中滿意度居高不下的同時，也提升了整個施政團隊的滿意度。過去一年多來，所有防疫措施幾乎都是中央說了算，反對黨或是地方首長對於疫情防治幾乎沒有置喙的餘地。畢竟疫情控制得好，所有可能打破現狀的相關政策建議都很難被政府接受，也不容易獲得民眾的支持。譬如是否採取廣篩或普篩的建議，過去一年多來吵了好幾次，但都很快地被否決。然而，當疫情爆發後，過去一年多的措施都會被拿來檢視，從篩檢模式、隔離措施、到疫苗採購，甚至確診數的計算方式等，都成為被檢視的對象。

這些政策辯論除了挑戰中央防疫機制的權威性外，也讓民眾反思，究竟過去一年多來政府做了哪些準備？特別是民眾對於疫情防範成效的期望值很高，突然的破口相對來說會帶來更大的失望。此外，正因為過去的防疫實績是維繫蔡政府施政滿意度最主要的原因，疫情破口勢必衝擊中央政府的施政滿意度。

最直接挑戰中央防疫措施的，當屬地方政府。在過去「中央說的算」的時期，每天下午兩點中央疫情指揮中心的記者會，等於是疫情及防疫措施的定調者。但從柯文哲及侯友宜兩位市長開第一槍，透過記者會說明地方和中央不同的作法，甚至搶先以「準第三級」的名義開設普篩或廣篩站，並率先施行中小學停課等措施後，地方和中央爭防疫話語權的門即被打開。的確，以目前台灣的疫情，中央與地方有太多需要協力或協調的地方，但在疫情全台擴散及「因地制宜」的訴求下，中央已不可能即時掌握所有的疫情資訊。於是，我們看到除了中央的記者會外，各地方政府每天也都在直播記者會，挑戰或「建議」中央政府改變防疫措施的聲音也幾乎每天都有。換言之，在疫情爆發後，中央政府就算沒有失去防疫話語權，但已不可能像過去一年多一樣，讓整個防疫步調定於一尊。

由於疫情的關係，今年520前一週幾乎沒有任何民調機構能夠進行傳統的電話調查。根據許多媒體或民調機構在五月中以前所進行的民調數據顯示，蔡總統的整體滿意度仍在四成以上，甚至某五月初所進行的民調顯示，蔡總統的滿意度達五成五，創下新高。如果先撇開疫情所可能帶來的衝擊，對比蔡總統第一個任期滿一年時，滿意度已跌至二十幾趴來看，蔡總統第二任期的施政蜜月期算是出奇的長，就算這一年來開放萊豬、大潭藻礁保育爭議、乃至於台鐵太魯閣號事故等，對於蔡總統滿意度的衝擊都還算有限。

不過，這兩週疫情大爆發之後，蔡總統的滿意度是否仍能夠挺得住，就有很大的討論空間了，畢竟防疫得當是蔡政府過去一年來滿意度持續不墜的主要原因。如果未來數月疫情未能好轉，民眾對於中央政府的施政滿意度或信任度勢必大幅下滑，而地方諸侯的聲音只會更大。雖然目前離明年底的地方選舉還有一段時間，但相信每位現任地方首長，不論和中央隸屬同黨還是不同黨籍，都希望在這波疫情擴散下，爭取防疫實績。這場中央與地方既合作又要搶功的博弈，隨著台灣防疫破功，正式打開。

（作者為政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）

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