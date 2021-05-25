立委王定宇連日來猛轟中共對台打認知戰，搞得台灣人心惶惶，不料，案情卻急轉直下，網友起底利用假帳號反串中共打手在PTT攻擊政府「疾管家」的幕後黑手林瑋豐，林瑋豐遭揭發坦承不諱，並為「自以為有趣」道歉。林瑋豐妻子是任職民進黨中央社群中心副主任楊敏、王定宇是國防立委並且是民進黨中常委，在總統蔡英文三令五申打假新聞之際，這齣涉及國安假新聞鬧劇綠雲罩頂，民進黨政府辦是不辦？

林瑋豐若是一般人也罷，檢警對於造謠生事者該抓就抓、該關就關，偏偏他的另一半任職黨中央要職，立委王定宇又是執政黨權傾一時的中常委，按照民進黨慣例，年輕人有才華，犯錯要給機會，告誡一番以後還有位子可以安排。檢警投鼠忌器敢怎樣？

可是，林瑋豐反串中共打手、攻擊台灣政府，立委王定宇硬扯是中共認知戰，已是國安問題茲事體大，兩人一搭一唱，若無合意同謀也有瓜田李下之嫌。這群隱身在黨主席小英麾下的敗類敢拿國安製造動亂，小英怎能落人口實而輕輕放下？

1450為禍台灣，前有逼死駐日外交官的楊蕙如、今有錯把國安當有趣的林瑋豐，已引起宅神朱學恆公開宣戰「要讓1450血流成河」，不過，台灣人的憤怒才剛開始！

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