疫情嚴峻，全民憂心防疫亂套，唯獨綠色網軍滿街跑，在PTT反串親中派攻擊疾管署LINE官方帳號「疾管家」，蔡英文總統臉書不但附和還配合哏圖，呼籲大家不要移除疾管家。如今真相大白，檢調如不嚴辦綠色網軍，小英豈不成了網軍頭？

此起攻擊事件經立委王定宇發文推波助瀾，要求依最新修訂的《國安法》開罰最高1億元，綠色電視台政論節目立即跟進，名嘴撲天蓋地痛罵親中派發動認知戰，小英總統也軋一角，先透過官方Line帳號呼籲「一起對抗認知作戰」，臉書再圖文並茂呼應。

此事引爆網路大神質疑，快速揪出是眼球中央電視台寫手林瑋豐反串，原來是綠色網軍產業鏈企圖帶風向，轉移防疫不力的焦點；鄉民更起底其妻楊敏是民進黨網路社群中心副主任，兩人結婚時由陳其邁證婚，結婚照還有蔡英文總統加持。

林瑋豐雖已道歉，眼球中央電視台也發聲明撇清，但事件涉及國家元首，跟著綠色網軍起舞，煞有其事宣示「交付國人重要新任務」，要大家一起對抗認知作戰。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥25日記者會，拿出看板用力澄清3項假訊息，包括網傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加汞和鋁，打多會自閉」及偽冒教育部網站，就是不提移除疾管家反串事件。

面對媒體追問，陳宗彥四兩撥千斤回應「任何人只要違反法律，就應該要負起法律責任」，就是說不出口移除疾管家是假訊息，反倒是記者會直播的留言板上，一堆網友呼喊要林瑋豐「出來打球」。陳宗彥的貼心真是對不起小英總統，若不徹查嚴辦反串事件，只會害小英揹負網軍頭汙名！