「校正回歸」肯定會成為網上當紅字眼，也成為以後的流行修辭，至少可以用在：業績不好，打掉壞帳；考試當掉，不補考就加分；文稿錯誤的勘誤表；冤獄賠償C如果「校正回歸」出現在5月15日的高中會考之前，考生們寫「不成功的作品展示會」可以把中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的記者會當成最佳例證。

說到5月15日國中會考，在那之前陳時中在記者會中不只一次說到：「離防疫警戒升級到3級的距離還很遠。」言猶在耳、餘音繞梁之際，中央流行疫情指揮中心在國中會考開始後1小時召開「臨時」記者會，宣布：「昨天單日就有180個本土病例及5個境外病例確診。」而且，「篩檢率突然增高，從原先的0.5%提升到3%到10%不等，因此雙北市從15日起到28日升級為第3級警戒，為期兩周」。

現在回頭看，是不是為了不影響國中會考按時照常舉行而押後宣布日期，押在會考開始、學生坐定之後？是不是在當時就已經演出了「校正回歸」的首映場？時間抓得很好啊！真不愧是陳時中！

根據「校正回歸」的數字，5月17日確診案例406例，是史上第一高。請問：在5月18日或19日公布這個數字好嗎？會不會觸小英總統霉頭？那5月20日公布呢？是慶祝總統就職1周年的好數字嗎？索性再拖一拖！拖到周六下午來「校正回歸」，既不影響股市，也有個周末時間來消化大家情緒，讓1450帶帶風向，作為下周一施政的拿捏？當成下一周「校正回歸」參考？上周六宣布防疫警戒升到3級，民間就自動封城，工商界有個周末來規畫分流分艙上班，效果不錯，事隔7天，重施故技，1天來增加721個案例是一次性清倉嗎？並不是！

為什麼要「校正回歸」呢？陳時中的說法是篩檢案例塞車，一時無法消化；又說原來上報的程序繁瑣，曠日廢時。咦？不是說好的「超前部署」嗎？防疫升級的第1周壓力測試就不及格！至於為什麼是400個案例，是不是要包含新北市長侯友宜先前公布的那個序號超前的死亡確診案例呢？當下還有多少案例等著要「校正回歸」呢？為什麼不一次說清楚？是說不清楚嗎？還是為了預留空間？人民每天在不確定的數字中泅泳，隨著「時中（鐘）」修正。

為了想得到想要的數字，西方把這種調整數字的作法稱做「數據按摩」（data massaging），這個英文表述在台灣的正式翻譯可改成「校正回歸」。

總結一下：公布的數字被揉搓，算數變成算計，作帳變成修辭。公布的時點被調整，政府玩梭哈，實情被蓋牌。缺電、缺水、缺疫苗，蒼生甚苦，請求政府行行好，就別再缺德了！

再加一條善意提醒：陳時中表示，轉傳未經證實的假消息，不但有刑責也會有罰款，最高可罰300萬元。

（作者為大學兼任教授）