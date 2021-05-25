近日台灣疫情快速爆炸。儘管中央流行疫情指揮中心在疫情記者會上，刻意把確診個案分成每日新增與校正回歸2大類，不過包括媒體在內，很多人並不理會這種區分，全都視為當天新增加的確診數。4天來，每天的確診個案數都超過500例以上，原本預計實施至5月28日的3級警戒，指揮中心也已確定延長至6月14日端午節。

疫情發生以來，紀律良好的國人一路配合指揮中心的政策，但疫情仍居高不下，且目前國內的醫療資源已出現緊繃，在此情況下，如欲有效抗疫，疫苗成為最重要、甚至是唯一的解方。

面對國人對取得疫苗的焦慮，指揮官陳時中表示，6月底將會有200萬劑疫苗、8月底會有1000萬劑疫苗。問題是，國人能夠因此放心等待嗎？

一來，關於疫苗，陳時中過去已有太多次跳票的不良紀錄，這次是不是又在開空頭支票，大家還要持續觀察；其次，這200萬劑、1000萬劑疫苗究竟是什麼牌子，陳時中故弄玄虛，就是不肯透露。換言之，國人不但無法得知究竟到時候是不是真的有疫苗，即使有，也不能預先知道是什麼品牌，如果沒有，那就是有人從中作梗，如果有，不管什麼牌子，大家少嚕嗦接受就是了。

不過，陳時中話中有玄機，他說8月底的1000萬劑是「含國產疫苗」，許多人不免擔心，到時候會不會絕大多數甚至所有的疫苗都是國產疫苗，外國疫苗只是蜻蜓點水般的少數樣板！相信不少國人也很想「愛用本土疫苗」，問題是，如果國產疫苗省略了第3期人體試驗這個流程就上市，施打之後的安全性、有效性，以及是否能夠得到國際認可，都存在很大的變數，這要叫國人如何能夠安心施打？

如果指揮中心「千呼萬喚始出來」的疫苗除了爭議高的AZ以及沒有走完流程的國產疫苗，那指揮中心就請放下大權一把抓的心態，開放同意讓地方縣市、民間企業等透過其人脈和管道，取得符合自己需要的疫苗，不要限制所有與疫苗相關的事務，都只能是指揮中心說了算。

畢竟從去年以來，指揮中心已一再證明取得疫苗有困難，無論是如陳時中之前說的「有人不想讓台灣太開心」，還是指揮中心不夠力，就承認吧，蔡政府真的很難買到國際疫苗裡的一軍或二軍。既然如此，何不讓已有明確購買管道、且不像指揮中心有那麼多政治顧慮的地方政府去購買？如南投縣政府已經和「上海復星醫藥」接洽，準備購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打；此外還傳出大陸願意提供10萬劑免費疫苗供金門縣民施打，但這些都有待指揮中心點頭。

地方能夠因為施打疫苗建立完善的防疫網，對大家都是好事，陳時中有何理由再三阻擋？集合眾人之力才能收最好的防疫效果，人民有活下去的權利，趕快放行疫苗，陳時中不要做人民的罪人！

（作者為資深媒體人）