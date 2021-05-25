本土新冠肺炎疫情自5月中炸鍋後，直接戳破民進黨政府喊了1年的「超前部署」大內宣謊話。民眾這時才驚覺，蔡政府除了口罩庫存量和哏圖夠外，所有的防疫物資其實都是落後部署，台灣疫苗不足、病床數不足，甚至連最基本的檢驗量能都不足。指揮中心因此還創造出「校正回歸」的特殊用語，殊不知每一次的「校正回歸」都實實在在打臉蔡政府「超前部署」的政治謊言。

從總統大選到防疫，蔡政府沒有放棄任何可以販賣「芒果乾」、大打「仇中牌」的機會，還煞有其事的套上軍事用語「認知戰」來增加仇中、反中的正當性與民眾的恐懼感。然而，這次本土新冠疫情大爆發，不論是歸咎於先前蓋牌不普篩，或是肇因於富諾特管理不當及放寬機師檢疫所造成，以上種種，所有咎責主因都無法連結在野黨，更難用都是「阿共ㄟ陰謀」來當藉口卸責。因此，唯有創造一個虛假的仇中劇本，才能轉移民眾對政府防疫謊言的不滿。

其實綠側翼網軍選擇在PTT以自導自演的方式攻擊疾管家，絕對是經過黨政高層精心策畫的戰略。因為，自從陳時中創造「校正回歸」一詞後，指揮中心在國人心中的威信早已蕩然無存。陳時中除了每天下午兩點的固定報數功能外，民眾已自主將所有防疫準則的重擔寄託在雙北市長身上。此時偽裝中共滲透，利用混淆資訊的認知戰攻擊疾管家，誣指對岸網軍要求民眾退訂疾管家，不但有助掩蓋指揮中心早已失去人民信賴的窘況，更有機會一舉兩得，利用中共滲透的大帽子，一併關了民進黨無法掌握的網路留言板。

民進黨此舉，不但大開民主倒車外，更彰顯民進黨打從心裡是看不起年輕世代的網路原住民，民進黨認為他們毫無判斷事實真相的能力，只要側翼帶風向，搭配黨籍立委激情演出，最後再交由機關裁罰，就可以主導輿論的走向，甚至是投票抉擇。只是結局與民進黨相違，因為政府防疫真的做得太差，使得陸網軍攻擊的劇本，反引起鄉民的質疑。

民進黨利用側翼網軍維穩政權，早已不是新聞。蔡英文總統即便沒有授意，也不可能完全不知情。去年前行政院發言人丁怡銘，誣指台北牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，甚至連行政院記者會的哏圖，竟然無時差同步在親綠網紅臉書刊登。政府與網紅一唱一和鬧得沸沸揚揚，除非蔡英文與國人處在平行時空，否則不可能不知道行政院與民進黨幹了什麼好事！還是這些不利民進黨、堪稱蔡政府醜聞的報導，蔡英文都選擇充耳不聞？

此次PTT側翼自導自演事件，光是當事人配偶任職於民進黨網路社群中心，民進黨就很難完全撇清政治責任。雖然說個別事件，黨主席蔡英文可能並不會完全掌握細部狀況，但是蔡英文任內，已有丁怡銘、焦糖的前車之鑑，如今又再度爆發林瑋豐事件，不論是蔡總統或是蔡主席，知情卻不制止就是可恥，不知情就是昏庸，不論是可恥或是昏庸，歷史都終將記上一筆。（作者為立法委員國會辦公室主任）