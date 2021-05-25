新冠肺炎《紓困特別條例》6月底將到期，行政院向立法院提出修正案，擬將期限延長1年，且特別預算再加碼2100億元，總數達6300億元，新增預算主要用於補助受疫情衝擊的業者，稱之為「紓困4.0」，民進黨立院黨團主張逕付二讀，擬月底加開院會三讀通過。

企業愈小愈受紓困歧視

因疫情惡化而加碼紓困，有其必要。但國家資源有限，《公共債務法》限定的政府負債上限逐步逼近，即使必須加碼，亦必須妥善規畫，讓每一分國家資源都用在刀口上，才對得起納稅的國人。俗語說：「呷緊弄破碗」，為趕紓困時程而倉促規畫的方案，極可能在遵循往例、未檢討紓困模式下，忘了藉機矯正過往紓困所顯現的問題，因抓錯重點而虛耗資源。

依媒體報導，行政院本次紓困，因製造業出口屢創新高，不準備予以補助；紓困重心轉向這波受衝擊嚴重的健身中心、K書中心、網咖、電影院、小攤商、基層弱勢農漁民等，餐廳也在考慮之中，目前尚未定案。由於疫情防治經費和補助費用之間會相互影響，所以還要觀察疫情變化再做最後決定。

行政院的施政重心轉向服務業是正確的，因疫情加重提高管制、阻絕人與人之間的接觸，受影響最大者必然是服務業。然而，各種行業都有其主管機關，以行業選擇來決定紓困補助的對象，是有其行政作業上的方便。但是，當受補助者必須透過申請，特別是要滿足某些條件時，申請者本身的作業能力是否足夠，經常就成為能否獲得補助的關鍵。這意味著，一家中大型企業比起一家微小企業，會有較大的機會獲得補助；小企業往往沒有完整的財務紀錄，因此乾脆直接放棄，但卻會以「減少工時和薪資」或直接要求員工放「無薪假」應對衝擊，卻不向主管機關申報，所以也難反映在統計數字，也讓政府的統計低估了疫情對經濟的衝擊。

簡單舉個例子來說明這種現象。行政院最新公布、截至今年4月底的的紓困統計中，就「薪資及營運資金補貼」上，經濟部對「商業服務業」受理了7.15萬件，核准了6萬件申請案，總額178億元，受惠員工37.8萬人次；而對「製造業」則受理了3.48萬件，核准3.2萬件，總額卻高達397.7億元，受惠員工90.5萬人。從這些數據，我們就看出了幾個問題：首先，製造業的核准率為92%，商業服務業只有84%，明顯低於製造業。

家庭比企業更需要幫助

其次，即使採狹義的定義，以批發零售、住宿餐飲和運輸倉儲組成的「商業服務業」，去年底就業人數為321.5萬人，還高於製造業的303.3萬人，但對受創較嚴重的商業服務業補助，竟然不到對製造業的一半；而且商業服務業只有近12%的就業者獲得紓困，遠低於製造業的30%。想想，受創嚴重且普遍的商業服務業，每10個人才有1人獲得紓困，這是哪門子紓困？行政院在亮出洋洋灑灑的「紓困績效」時，難道對受創最深的產業受到的這種「紓困歧視」，完全沒有感覺，還自我感覺良好，認為自己惠及蒼生、澤被天下？

這次疫情劇烈惡化，在3級或「強化3級」防疫的規範下，要求民眾盡量在家不要出門，也不准餐飲店內用，只能外帶，嚴重衝擊到和民眾基本生活相關的食衣住行，若真要對所有受創產業紓困到位，特別預算都難以負荷，所以應著重於生意受到嚴重影響，連起碼的生活都發生問題的就業者。這些人是誰呢？是小工廠、微型企業的負責人與僱工、傳統市場、夜市的小攤販，還有個人計程車駕駛，及眾多類似按摩、命相等靠現金收入的人，其中包括萬華茶室的小姐或歐巴桑，因為她們失去現金收入就會衣食無著。

這些人收入不高，補貼他們最簡便的方法就是直接看稅務資料，例如家庭年報稅所得在新台幣50萬元以下的，就以「基本工資」來保障其最低的生活需要，也就是補貼每戶每月2.38萬元，先連發3個月，不須申請直接入帳。

疫情肆虐下人人受害，國家資源有限，好的企業自然能找到出路，「殭屍企業」就讓其自生自滅，有限資源要用來幫助在生存邊緣掙扎的家庭或個人，以免治安惡化而危及社會穩定。