本土疫情大爆發，蔡英文政府不思自我檢討，反而由上到下要求人民拒絕「假訊息」。綠媒發表社論「團結抗疫，破解假訊息」，蘇貞昌院長也說「國安高度防範疫情假消息」，民進黨更稱這是中共在做「認知作戰」，政府還說傳播假訊息要罰三百萬。然而，從這陣子的種種行為來看，假消息的最大源頭就是蔡英文政府！

高雄市政府宣揚高雄有專責病床數2541床，但是衛福部官員說全台只有2400床，數字明顯兜不攏，但基進黨等側翼組織還引這明顯有問題的數字宣揚高雄防疫超越雙北。結果卻被重重打臉，原來2541床並不是高雄現有的數量，而是高雄之後可望擴增到的數量，但基進黨、We Care 高雄等綠營側翼已經轉傳了高雄有2541床專責病床、大勝雙北的圖文。專責病床數量涉及防疫政策，更攸關醫療量能，不能搞「大躍進」，轉傳這種不實圖文，是否要罰三百萬？

中央疫情指揮中心陳宗彥說蔡政府拒買某公司3000萬劑疫苗是不實消息，要求人民不要轉傳，否則最高要罰300萬。然後，去年10月媒體報導台灣東洋藥品取得德國BNT新冠疫苗授權最多3000萬劑，並且將與主管機關協商購買事宜，當時指揮中心還證實東洋簽約前有告知指揮中心，還說「要超量購買」、「最快明年初打得到」。行政院前院長、東洋董事長林全還說「爭取到最大數量3000萬劑」。後來政府決定不買，這不是「蔡政府拒買某公司3000萬劑疫苗」嗎？去年包括《中央社》在內眾媒體報導、政府也承認過的消息，過了一年就算假消息？到底是當時的指揮中心發布假消息，還是現在的指揮中心以假消息之名否認真消息？無論是哪一種情況，昨是今非的蔡政府是不是都該罰三百萬？

又如民進黨政府上到蔡英文、下到經濟部，高呼「台灣不缺電」，結果5天連續大停電2次，震驚全台人民。最早民進黨副祕書長林飛帆還護航說「今日停電事故，是輸配電網故障，不是因為缺電！」後來再度發生一起大停電，才讓林飛帆噤聲。以民進黨政府看待假訊息的標準，這算不算是假訊息？這算不算是民進黨政府對台灣人民的「認知作戰」？

新冠疫情爆發，蔡政府「見笑轉生氣」，將責任推給人民，不僅責怪人民「該收心了」，還懷疑人民「轉傳假消息」。結果其實不僅疫情的最大破口就是民進黨，假訊息的最大源頭就是蔡政府！

（作者為前國民黨青年團總團長）

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