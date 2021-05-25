這波疫情還看不到盡頭，外媒說台灣從過度自滿到過度恐慌，話雖不中聽卻句句打中要害。過度自滿已經讓我們付出代價，現在就看如何避免過度恐慌；這除了靠大家做好防疫，最重要當然是早日取得疫苗，全民施打形成集體免疫。

過去1年多台灣確診少，國人心存僥倖對疫苗基本無感，即使有疫苗也不想打。現在疫情大爆發，這才發現疫苗無著落，難免恐慌。蔡總統為了安定人心，宣布國產疫苗可望7月底取得緊急授權，提供全國民眾施打。防疫專家也說，依國外疫苗的運抵時程及國產疫苗緊急授權上市，一切順利的話，7月底、8月台灣疫情有望穩定。問題就在：如何保證「一切順利」？

高端﹑聯亞這兩家國產疫苗，至今還未進行第三期臨床測試，最快也要7月才能展開，還要到國外去做，如何趕得及？何況國產疫苗還有一個大問題，很難取得國際認證。目前COVAX只承認7種疫苗，未來將作為全球疫苗護照的基礎，台灣國產疫苗如果無法取得國際認證，就不可能發行疫苗護照，即使接種，也無法出國。簡單說，我們不可能單靠國產疫苗達到國境解封的目標，所以還須向外採購疫苗才行。

去年11月，指揮官陳時中曾公開說「已經購得1500萬劑疫苗」，但至今只進來了約70萬劑，絕大部份都是COVAX的配額，1000萬劑AZ疫苗還在雲端，500萬劑莫德納從2月就說年中要來，卻毫無把握可言。因為亞洲各國疫情再起，全世界供貨都十分緊繃，這個月莫德納要給新加坡的疫苗還跳了票，很難想像六月真能依約供給台灣。這個時候，擁有德國BNT疫苗代理權的上海復星集團宣布，願意賣疫苗給台灣，你說大家會不會心動？

但政府很快就築起一道牆，說上海復星是在搞疫苗統戰，接著就出現許多似是而非的訊息，包括復星疫苗效期只到7月底等等。實情是，復星早在去年3月就投資德國Biontech研發疫苗，美國輝瑞一個月後才跟進，Biontech把歐洲以外市場，分別授權給美國輝瑞和上海復星，復星擁有大中華授權，輝瑞擁有除歐洲和大中華以外的全球授權。因此，台灣要購得BNT疫苗，不可能完全排除復星的角色。

按照復星和Biontech的合約，前兩億劑疫苗都是在德國生產，之後才能在大陸生產。由於大陸保護自產疫苗，至今尚未核准復星代理的BNT疫苗，目前這兩億劑疫苗許多都還擺在德國原廠，不存在所謂效期只到7月底的問題。另據了解，大陸可能在6月初核准這批疫苗，屆時市場供需亦將發生變化。

許多人在問：如果去年11月衛福部同意東洋公司和復星洽購的1000萬劑BNT疫苗，今年第一季台灣就有疫苗進口，是否可減緩這次疫情災難？往者已矣，當時BNT疫苗還在臨床階段，無法百分之百證實有效，同時間國際上也有多家藥廠的疫苗在研發中，政府或許擔心1000萬劑的BNT疫苗若效果不好會挨罵，因此沒有促成此事。但時移勢易，即使不去追究去年錯失疫苗的責任，以現在疫苗取得「前不著村﹑後不著店」的情況，政府難道不該從保命優先的角度，開放復星BNT疫苗進口？

復星想賣疫苗給台灣有沒有政治考慮？顯然不能說沒有，畢竟它是大陸的企業，但更接近事實是在商言商。當初復星投資德國Biontech研發疫苗，出發點是商業而非政治的，龐大投資要回收就得把疫苗賣出去。因此，現在其實是台灣向復星買疫苗的好時機，有買方議價的優勢。否則等到大陸核准這批疫苗，到時候我們還未必買得到。

兩岸問題脫離不了政治，執政者卻要懂得如何去虛就實。現在疫情緊急，沒有疫苗的話，所有願景都只是空談。從法律面來說，復星BNT疫苗是德國製的，進口台灣並不違反兩岸條例。從實務面來講，如果擔心大陸藉機設定政治框架，衛福部可以退居二線，以督導的角色輔佐地方縣市或民間企業自主與復星洽購疫苗。

目前鴻海等民間企業及南投縣等地方縣市，都已公開表達買復星疫苗的意願，指揮中心就不要再忽悠說沒人申請了。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）