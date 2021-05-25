台灣疫情持續增溫，傳出醫療超負荷、篩檢能量不足及患者來不及救治在家中病亡的消息，對比過去1年多來，從湖北到美國、印度等地疫情爆發的經驗，都是令人極度不安的訊號。大陸不久前表示願提供疫苗幫助台灣，24日晚間又提議向台灣派出防疫專家，接著又傳出上海市醫藥衛生發展基金會願捐贈疫苗的消息，中央流行疫情指揮中心數度以「沒有收到相關訊息」冷回。講句難聽的話，兩邊都是「動嘴不動手」，眼中只有政治，沒有人民。

台灣政府超前部署吹破牛皮

疫情嚴峻，當務之急是盡速找到因應疫情擴散的辦法。以近期中央和地方政府提供的資訊、數據來看，正是因為「超前部署」吹破牛皮，才造成今天如此被動的局面。世界各國早就做出示範，戰勝新冠疫情沒有什麼祕訣，必須做好三件事：

第一，大規模篩檢，至少3輪，才能找出無症狀患者。無症狀患者和有症狀患者都要隔離，才能有效切斷傳染源，不讓疫情綿延不絕；第二，以行政法令嚴格管控社交距離，以維持民眾基本生活為前提，果斷實施局部封鎖和隔離；第三，將輕症和重症分開，把負壓病房、氧氣等稀缺資源留給重症病患，也要重視對輕症病患的監測和治療。

透過疫苗建立群體免疫力是「治本」之方，但至少需要數月才能產生保護效力，台灣目前連「治標」都全線告急，「治本」更是緩不濟急。

首先看篩檢量，毫無疑問嚴重短缺。台北市長柯文哲在臉書透露，北市5月23日快篩量992人，相信這個數字較其他縣市已經算多，但相較於病毒傳播速度來說，簡直是龜兔賽跑，這僅僅是提供初步判斷的抗原快篩，並非PCR篩檢。柯市長呼籲把快篩資源留給有症狀的民眾，這是減少死亡率的無奈之舉，對遏制傳播的影響有限。

那麼全國PCR檢測量能如何呢？據衛福部資料，截至今年3月各縣市112家檢測機構，每日最大量能可達1萬3276件，但衛福部禁止普篩，從疫情爆發後到今年5月17日，國內累計檢驗量只有61萬865次，最近「校正回歸」爭議正暴露了檢驗資源緊缺的現實。暫且不提大陸動輒幾天內就對一整個城市完成普篩的效率，對比僅有750萬人的香港，疫情爆發至今香港的檢驗量累計已達1484萬1321次，類似自願普篩的常態性「社區檢測」，今年5月前4天就已經達到21萬5298次，平均每日超過5萬次，這些數據遠遠超出擁有2300萬人口的台灣。台灣還有什麼顏面高高在上？政府還有什麼資格老神在在，自導自演搞大內宣？

列舉這些數字就是要說明，一旦本土疫情出現破口，若篩檢跟不上病毒，抗疫第一戰就輸了！台灣目前傳播的是英國變異病毒株，傳播速度、耐熱性都超過疫情初期，第一步篩檢跟不上，就會出現醫療資源緊缺、病患死在家中，或死後才確診的慘況，台灣應充分認知，並做好最壞的打算。

邀請大陸防疫專家團隊來台

篩檢量低只是防疫危機的冰山一角。在民眾積極配合下，3級警戒已經實現「準封城」的效果，雖有助於阻絕病毒，但能持續多久？已陸續傳出網路外送平台或延宕、或取消配送的消息，貿然上街購物又會徒增感染風險，這說明未來若疫情惡化，基本民生資源的調度勢必變成政府頭疼的大問題。近期中央和地方政府都在大舉徵召醫護、防疫旅館人員，國軍化學兵也動起來，但以最近各級政府光是安排檢測、隔離、救治就已經捉襟見肘的現狀來看，若升級4級警戒，將出現嚴重的人道危機，這應該不是危言聳聽，政府真的要「超前部署」。

正視台灣抗疫面臨前所未有的嚴峻情勢，就可以認知，疫苗供應固然重要，但如何因應疫情蔓延的現實，通盤協調一切資源遏制傳播，才是眼前的重點和難題！因此，這個時候，若能邀請富有經驗的大陸專家團隊來台，在尊重台灣制度與社會現實的前提下提出專業建議，例如快速培訓篩檢人員、設立臨時輕症治療所、局部封鎖隔離作業SOP等。這些經驗都是台灣未曾經歷過的，若憑一己之力可以做到，就應從善如流執行，若做不到，就可以評估是否由大陸協助。

民進黨作為執政黨，必須對台灣人民的生命安全負責，不應基於政黨的立場，執著於意識形態的考量，無視疫情水深火熱，排除人民爭取生存權利的任何可能機會。大陸若視台灣人民為同胞，就應跨越兩岸政治藩籬，或循兩岸既有管道提出具體方案，或透過兩岸紅十字會等民間人道團體，提出務實可行的支援抗疫方案。人民最大，在疫情蔓延的危急關頭，誰能真正照顧人民，誰就會贏得民心，成為歷史發展進程的主宰。