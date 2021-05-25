蔡英文曾在上任的時候說，蔡政府將會是最會溝通的政府。可是經過5月22日陳時中和指揮中心的「校正回歸」之亂，蔡政府真的證明自己是最不會溝通的政府。不管是對媒體還是對人民，這些官員永遠沒有站在他們想要溝通的對象的立場，反而只是自顧自地說出自己想說的話。

就算「校正回歸」在流行病學的統計上有其意義，但5月22日當指揮中心第一次丟出這個名詞，再加上一下子多出來的400例病例時，所有人的直覺反應就是：這是指揮中心的話術，當天不只321例，是721例。不只一般的台灣民眾這樣想，連外語媒體在第一時間播報當天台灣確診數的時候，都直接說721例，再解釋其中有400例是因為檢驗處理流程延誤所導致的。

指揮中心當然會說，他們只是按照自己的「專業」把資訊透露給大眾。但不知道指揮中心有沒有發現，後來在幫他們向民眾解釋什麼叫做「校正回歸」的，全部都是媒體和知道所謂「校正回歸」是什麼的專業人士。其中就包括了許多醫師、護理師、實驗室的檢驗師。他們在自己的臉書或是通訊軟體群組上，跟民眾解釋「校正回歸」的意思，以及為什麼需要「校正回歸」。

而當中也有許多是在海外生活的民眾，紛紛也出來表示其實因為檢驗量能不足，最後導致檢驗結果塞車，無法準確統計確診病例的情況在英、美、加、日等國都有，只不過當地也就是把延後通報的病例加上去或是修正而已，並沒有故意用民眾不熟悉的觀念或是「專業術語」來另作稱呼。

指揮中心的態度就像在說，反正這件事情本來就是這樣啊，你們這些民眾本來就應該知道，不知道就自己去搞懂啊，不干我們的事。所以為什麼很多人會說陳時中和指揮中心傲慢，因為他們完全沒有在考慮一般大眾的感受。就算他們號稱自己會傾聽各方意見，做「滾動式調整」。但根據這波疫情的大爆發和更早之前華航和諾富特的群聚事件，事後都有消息表示，當初已經有人對指揮中心各層級的防疫規範提出疑點，提醒指揮中心可能會有導致疫情破口的疏漏。但指揮中心要不是根本沒有理會，就是以「如果這樣做就會…」的理由來威脅大眾，完全不想化解民眾的疑慮。也就造成了當指揮中心丟出一個大家從來沒有聽過的新名詞「校正回歸」，媒體和民眾會直覺認為指揮中心在「蓋牌」。

這難道不是一件想也知道的事情嗎？因為民眾真的對疫情指揮中心和這個政府，感到非常不信任和懷疑。對比民眾自發性封城、有疑慮會自我隔離，當遇到爭議頗多的「新名詞」會跟周遭的人解釋，不希望錯誤資訊到處傳播，號稱最會溝通的蔡政府又做了什麼？自顧自地只講自己想講的話，怎麼能期待民眾理解政府提供的訊息？（作者為口譯工作者）

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