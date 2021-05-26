只是該直面的現實還是需要面對。我回到了大陸某個繁華的城市，從事著繁忙的工作。當下忙碌的生活，成為了我心緒短暫的喘息。我時常還是會想起女生，偶爾通過長輩關心她的近況。那段時間，我的生活漫無目的，在現實與理想交替的作用下，躑躅前行。生命的悲傷在於，我們來到這個世界無論哪個地方，相遇、問候、結伴同行一段短暫的時間，然後就要各自告別，甚至莫名其妙的消失。一切美好的憧憬也隨著環境的改變漸漸消失，我所期待的，但從未發生過的美好的一天，逐漸成為繞梁餘音。

我回到大陸工作後，女生在最後一個學期去了海外交換。我因擔心她獨自在海外的生活，囑託長輩對她噓寒問暖。通過長輩，我瞭解到在我離開台灣幾個月後，她終於恢復了單身身份。長輩出於對我的關心，將之當做一個好消息告訴我。雖然我心中重燃希望，但依照過往一年多的溝通經驗，我想這可能是最後一次拜託長輩，一幅壯士斷腕的景象湧上心頭。

不過，女生的回應將我最後的期待瞬間澆滅。她表示畢業後還有個人的計劃要完成，可能3年內都不會考慮戀愛結婚。用一個遙遠的3年來設定門檻，可能是最殘酷的拒絕。考慮到長輩的為難，以及我的心灰意冷，勉強等到她生日那天，我心有不甘地送上祝福，終於下決心刪除臉書好友而不再聯繫。

至此，追逐了兩年多的感情告一段落。我曾經單純的以為，和女生的溝通只是時間的問題，等待向來是我的強項。雖然不確定兩人的關係是否會有一個令人喜悅的結果，但出於對女生的喜歡，我依然選擇憑藉耐心，相信付出必有回報。只是我並沒有料到，女生處理感情的猶疑未決，使得她在與長輩的溝通中，不過是以三五個月時間作為託辭，延遲了當下的糾結和拒絕。而我一次又一次的等待，只是在重複同樣的結果與失望。

萌芽許多年的感情，還未抽枝生葉，就被扼殺在了春日的初陽下。相比之下，我的事業發展扶搖而上。回到大陸工作後不久，我就進入一家規模全國領先的醫藥企業，幫助公司管理數億價值不動產的規劃與經營，趁著產業的春風，正要開始一番作為。對於職場新人而言，能夠負此重任，並代表公司出席一線客戶與政府談判，在產學研界出頭露面，確實是不可多得的機遇。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》五）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

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