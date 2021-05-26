2021年5月13日韓國政府公布「K-半導體戰略」，在未來10年將投資510兆韓元（約新台幣12.6兆元），願景是2030年建設韓國成為全球最先進、最大的半導體產業供應鏈生產基地，要引領全球半導體供應鏈。

中美貿易戰以來，兩國都想打造產業關鍵零組件自主供應鏈，尤其是半導體產業；全球半導體競爭自此從以企業為主邁向以國家為主的產業競爭，台灣半導體產業產值及能力與韓國在伯仲之間，在全球半導體產業產值排名不是第二就是第三；目前全球與半導體產業相關重要國家，為提升其在全球競爭層級，紛紛以推動半導體自主供應鏈為其戰略目標，不僅韓國如此，中國大陸、美國、日本更是如是。

全球IC記憶體75％以上是韓國三星電子及SK海力士生產的，記憶體出口占韓國總出口20％，已連續9年保持出口第一，半導體產業設備投資占韓國製造業設備投資45％；韓國半導體產業與台灣相似，在半導體製造及製程具有優勢，但半導體相關材料、零組件及設備技術競爭力不足，主要仰賴進口，需要大幅強化基盤技術研發；每年半導體產業專業人才，約缺少1,500人以上，化合物半導體（碳化矽SiC、氮化鎵GaN、氧化鎵Ga2O3）等新一代半導體、AI晶片等核心零組件也大部分仰賴進口，在未來半導體產業生態系發展上已出現隱憂。

此次韓國國家層級的「K-半導體戰略」政策，是由上而下提出：產業群聚、人才培育、水電保障、法規、財稅優惠、技術保護等具體措施；韓國政府體認到，此時國家若不去主導韓國半導體產業發展，而讓廠商內耗自相競爭殘殺，韓國半導體產業恐將失去世界競爭力。

「K-半導體戰略」有四大戰略：（1）打造K-半導體帶：由韓國西側的「板橋」至「溫陽」等七大城市，連接東側的「利川」至「清州」等五大城市，形成K字型半導體帶，建設韓國成為全球最大的半導體生產基地；（2）擴大基礎建設支援：透過租稅優惠、基礎建設支援等，轉變為「適合半導體產業發展的國家」；（3）強化半導體基盤：強化人才培育及管理、企業間連結合作、次世代技術研發，必須躋身「半導體生態系強國」之列；（4）提升危機因應能力：研議制定半導體特別法保護韓國半導體生態系，打造全方位支援企業活動之「穩定的半導體供應國」。

四大預期成效：（1）出口值：由2020年992億美元提升至2030年的2,000億美元；（2）生產值：由2019年149兆韓元（約新台幣3.68兆元）提升至2030年的320兆韓元（約新台幣7.91兆元）；（3）僱用人員：由2019年18.2萬名提升至2030年的27萬名；（4）投資額：由2020年33.7兆韓元（約新台幣0.83兆元），累計至2030年達510兆韓元以上。

過去30年，全球半導體產業能夠持續創新發展，是奠基於比較利益與專業分工的全球供應鏈架構下；在這個架構，美國側重於IC設計與銷售，日本與荷蘭專注IC材料與設備，台灣、南韓及中國大陸則是聚焦於生產與製造；各國企業在錯綜複雜的供應鏈上密切合作，開創現今全球半導體產業的榮景，但如今往事只能回味；中國大陸傾全國之力扶植自己的半導體產業，透過「中國製造2025」持續推動半導體自主化，根據半導體企業的製程難度，提供差別稅制優惠，並積極推動軍民通用半導體研發；美國積極拉攏台積電赴美設廠，發布供應鏈調查行政命令，包括：補貼、研發援助等在內的國防授權法（NDAA），3月31日更公佈基礎建設投資計畫，將追加500億美元於半導體製造設備支援，以加強本國半導體競爭力；歐盟與日本等諸多國家也都積極拉攏台積電赴當地設廠，決定加強或恢復自身半導體的供應能力。 從全球供應鏈與成本效益角度來看，雖然各國明知自建「自給自足」的供應鏈，不論在前期投資或後期營運成本上，都會比過去只考量「比較利益與專業分工」的全球供應鏈架構付出更昂貴的代價，但走到如今已回頭無望，我們只有全力以赴，謀求台灣生存與發展。

我國為推動半導體發展，目前也已陸續針對技術、產業、人才、資金等方向提出政策，唯執行計畫分散於各局處（如：科技部、科技會報、國發會、經濟部〈技術處、工業局〉、教育部），計畫執行期程與績效考核各自為政，缺乏整體性及系統性綜效；應可參照韓國做法，形成整體產業戰略規劃，整合執行時程與績效考核，使各局處KPI相互勾稽，以提升整體運作及系統性綜效。

綜上所述，基於資源有限性及運用有效性，我們可參照韓國由上而下做出慎思熟慮規劃，及時提出適合我國國家級整合性半導體政策；台灣才可能在這波以國家為主的全球半導體競爭中生存發展，不被外國企業掏空，不被世界撕裂瓜分消滅。

(工商時報)