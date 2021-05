台灣確定沒有拿到世界衛生大會的入場券,衛福部長陳時中與外交部長吳釗燮同聲譴責WHO。但是不知道他們兩位有沒有想過,過去的發言侮辱了許多國家?而大外宣的謊言又怎麼樣惹火WHO?

首先,每次台灣旅客到國外被驗出有病毒,陳時中的第一個回應就是指稱檢測不準。不管是哪一個國家,他的回答都一樣。怎麼可能有這麼多國家的檢測都不準呢?其實外國幫忙應證台灣有隱性確診,在那個時間點不是就應該開始做普篩了嗎?但是陳時中卻用這種極為傲慢以及藐視的態度來看待其他國家的檢驗體制,是世界少有!現在大家幾乎都知道,台灣的確有不少所謂無明顯症狀的確診者,可能早已遍佈在各地,只是沒有發展成大規模的社區感染而已,但是只要有引爆點,像是華航的外籍機師,就會如同野火燎原般地一發不可收拾。陳時中想在參與世界衛生組織大會,要不要先向那些國家說一聲抱歉?

然後就是台灣向WHO示警新冠病毒會人傳人的超級大謊言。本來還沒有人知道到底台灣有沒有,但是在世衛不斷否認之後,陳時中被迫公布電郵。以下是內容:

“News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA. Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS, however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.”(根據新聞報導在中國武漢發現了至少七個非典型肺炎的案例。當地衛生官員向媒體表示這些案例不是SARS,還在調查樣本當中,而這些案例都被隔離治療。如果你們有任何相關資訊可以提供給我們,非常感謝。)

任何西方人士看了這封信,就會以為台灣是來要消息的。因為台灣只是引用媒體報導以及大陸官員的說法而已。如果台灣因為案例在隔離治療所以懷疑有人傳人的危險,那麼至少要加一句「因此我們懷疑有人傳人的可能」。但是台灣不敢這樣推斷,因為台灣當時沒有任何案例,沒有第一手的資訊,而單純只是懷疑。在世界衛生組織的世界裡,一切講究證據。你當然可以懷疑,但是如果你連我們懷疑這幾個字都不敢寫,誰知道你是在示警?這是標準的台北看天下,以為對方是你肚子的蛔蟲。對於西方人來說,沒有寫就等於沒有。

結果面對WHO的反駁,陳時中的回答是內行人講外行話。當時因為有川普撐腰,可以這麼不遵守國際禮儀去抹黑對方。美國為了要打WHO,相信了台灣方面的片面之詞,一直在幫台灣敲鑼打鼓。弄得WHO最後使出撒手鐧,要他們的法律顧問出來開記者會。當時我在美國,在那之後不管美國官員或川普御用的福斯電視台就再也不提了,因為再說下去可能會面臨法律問題。我相信那封信WHO也會給所有的會員國看,大家看了一定覺得台灣的大外宣太過頭。更不要說台灣的1450去進攻WHO網站,把自我感覺良好變成一個國際上的笑話。

這兩件不可思議的事件充分顯示外媒所批評的傲慢與自滿,如果要參加WHA,是不是該先說聲抱歉?台灣錯怪大家了!台灣吹牛吹過頭了!

(作者為資深媒體人)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※