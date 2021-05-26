關於武漢病毒與新冠病毒稱呼之爭，似乎還沒結束，近來又有媒體創造了「萬華病毒」一詞，從病毒名稱的選擇使用，我們可以很清楚地看到，那些刻意挑起對立、分化民眾的黑暗心理。

過去川普堅稱「中國病毒」，搞得美國國內歧視亞裔攻擊亞裔事件頻頻發生，拜登上任後，立即正本清源改稱covid-19，正是意識到一個不當的病毒稱呼，所引發的種族歧視與對立，對國家社會造成的危害。

指揮中心自去年疫情爆發以來，一直使用「武漢病毒」，直到今年初才隨拜登政策改稱covid-19，對媒體以及民間所產生的影響，不言而喻。

目前台灣官方及有社會良心的媒體多已改稱covid-19，但仍有媒體堅持使用「武漢病毒」， 以刻意彰顯敵視大陸，挑動民間對立情緒。近來更將萬華污名化，發展到現在，竟毫無顧忌地下標「萬華病毒跨縣市流竄」。

事實上本土疫情初爆發時，陳時中部長稱萬華有「人與人的連結」時，一場獵巫萬華歧視萬華的風向就已經吹起。在「校正回歸」之前，「人與人的連結」可是陳時中金句之首，廣為流傳，我們完全可以想像，引述「人與人的連結」這六個字時人們臉上的表情與內心的遐想。

在防疫抗疫的當下，需要全台上下一心，指揮中心應匡正錯誤，要求媒體莫再污名萬華，更應禁止使用「萬華病毒」。

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