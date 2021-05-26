執政的民進黨竟演出綠網軍造假反串、綠委進而討伐、總統跟進倡導「反認知作戰」的三部曲，政治操作沒品到這種地步，令人噁心，但也嘆為觀止。這像是在社區管理員派人放些蟑螂，然後對社區所有居民開罵，最後再賣自己生產的殺蟲劑賺錢是一樣的手法。

專門放蟑螂的網路1450、罵無辜居民的管理員，最後收割利益的蟑螂商，他們共同構成了蟑螂窩的利益集團。利益團體的受益人當然就是這群蟑螂窩的大老板蔡英文女士。放蟑螂的敗類有時是做哏圖的政府官員，罵無辜百姓的管理員是像蘇貞昌、謝長廷這類的大官，而這一次蟑螂窩事件的主角則換成了林瑋豐與民進黨網路社群中心副主任楊敏夫妻兩人及團隊，以及立法委員王定宇。

蟑螂最大的本事，就是很能活，很會繁殖，甚麼都敢吃，甚麼骯髒的東西都敢碰。這一群蟑螂窩裡的共生者，他們沒有價值觀，沒有理念，不在乎尊嚴，不在乎評價，他們在乎的只有利益、只有權位。

當陳水扁前總統因為貪腐還可以消遙法外時，當蔡英文總統自己都說不清楚她的博士論文是真是假時，當一群昔日的社會運動者，如陳吉仲、洪申瀚，為了榮華富貴而背棄了原有的信念時，當一群以往號稱自由人士都選擇噤聲時，當創黨大老如呂秀蓮都一一傷心離去時，民進黨現在的當權派其實已經是一群蟑螂窩了。

請不要再用「執政者」的責任或道德去要求這一群人，面對「蟑螂窩」，講再多的道理他們也聽不懂，給他們再多的指責他們也不會在乎，最簡單的方法，就是讓他們徹底的消失，不要再危害社區。

消滅蟑螂，社區人人有責。最應該扮演這個角色的，其實應該是泛綠陣營的有志之士，因為這群蟑螂是你們培養出來的，是你們默許的，泛綠民眾如果再縱容，民進黨就會變成個「蟑螂窩」了。為了台灣能有個乾淨的環境，社區內的藍綠應該聯手大掃除了。

（作者為孫文學校總校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※