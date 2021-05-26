由於後備部隊軍士官缺員嚴重、且專長不符，國防部表示，除開放其它官科出任練級領導幹部之外，後備軍人將跨作戰區編成，北部作戰區後備軍人可能會到花蓮教召、受訓與作戰，南部作戰區後備軍人則可能會被編到台東。

為何分散兵力？

在戰略上分散兵力並無不對，只要在決戰時刻能夠集中兵力即可，這可能是軍方把後備部隊分散在花蓮和台東的本意。明末袁崇煥死守錦州與寧遠（今遼寧興城）兵分兩地，皇太極無論打錦州或寧遠都因兩地的相互救援而失敗。兵力分散完全沒有問題，重要的是相互支援才是重點。相反的，如果兵力分散但彼此互不支援，其下場就是被分割殲滅。因此，兵力分散是戰略部署，在戰術上則要機動，而機動的目的是要大規模而又快速的向決戰點集中。

這種做法有一個前提：我方機動打擊兵力以及海空掩護兵力必須大於敵人，否則，分散卻無法集中，注定要被分割殲滅。我們暫且不論海空軍的支援力量，僅以後備部隊為主。若把後備部隊招好招滿，大約可以徵集2百萬人左右，是一股極大的力量。

國防部的做法是把後備部隊部署在花蓮、台東，其目的是否為了在反登陸作戰中發揮機動打擊的任務？擅長陣地戰的後備部隊適合擔任機動打擊部隊嗎？若不把後備部隊當作機動打擊力量，駐守花蓮、台東是否為了宜蘭和花東守備？宜蘭已經有了153旅，有後備部隊支援固然很好，難道不能徵集當地的後備部隊、而一定要動用「中央」後備部隊？

後備兵力可大大的減輕正規部隊的防禦壓力，對於區域守備的説明很大，然而，機械性的把兵員塞到花東地區可不是好主意。

後備兵力編組

編組後備兵力最好以其特性、退役年紀、區域性來編組，我們以退役８年區分「中央後備部隊」以及「地方後備部隊」，各司其職。平時由國防部「防衛後備動員署」管理，戰時則交由參謀本部以及各大作戰區運用。

1. 中央後備部隊編組。退伍８年內後備兵直接編入參謀本部和五大作戰區，並安排後備部隊進駐陣地參與當地防禦作戰，擔任正面防禦任務，這是後備部隊對於國防最直接的貢獻。由於後備部隊的打擊力與機動性較弱，我們只能把他們放在正面的防禦陣地裡面，所謂「常備打擊、後備防禦」就是這個意思。

2. 地方後備部隊編組。徵調當地退伍９到16年內的後備兵力、甚至於擴大動員兵力包括宮廟義勇，在解放軍攻台之前就先進入城鄉部署。由於當地青年熟悉本地風土人情，以就地、小型化、分散編組為主，各社區各村里為戰，以游擊戰方式到處消耗、疲憊、襲擾、圍困敵人，並配合主力部隊殲滅敵人。不可小覷巷戰，根據歷史經驗，再強大的軍隊進入城鄉極易陷入混亂，以多處小規模戰鬥為主的城鄉作戰模式，反而是弱者的強項。

3. 城鄉部署。在進入巷戰階段之前，地方後備兵力先期進入城鄉，例如設置通信站和後勤補給站、狙擊騷擾點、後撤點、偵察敵情、維持治安、運送傷患與救護、保護橋樑、修築工事、押送戰俘等勤務。

4. 鞏固山區根據地。如果城鄉仍然擋不住敵軍，接下來還可以複製原住民抗日，遁入山區抗戰。

在中央與地方後備部隊之間，還需要一個環節用以啟動前方與後方防禦，這個環節能夠在當前方作戰時，不但可以支援作戰，還可以部署城鄉的地方後備部隊，若前方失利，立即可以接待從前方轉進到城鄉的主力部隊（含中央後備部隊），繼續進行巷戰。

前線的啟動

國防部指出，「北部作戰區後備軍人可能到花蓮教召，南部作戰區後備軍人則可能會被編到台東」，如此「互充」與「選充」的目標實在不明確，看似機動征員部署，實則並未改變陣地作戰的老套路，因為後備部隊最終的歸屬是在前線陣地和城鎮裡面。重要的是要把前線與城鎮連結在一起。

在這種情形之下，與其把北部和南部後備軍人分別編到花蓮和台東，不如把陸戰隊的2個旅部署到花蓮（或宜蘭）和台東，一旦戰爭開打，駐紮花蓮（宜蘭）的陸戰旅實施逆登陸到北部，配合北部作戰區的（左右）聯兵營和正面防禦的後備部隊，四面夾擊登陸敵軍。同理，台東的陸戰旅逆登陸到南部，與該地聯兵營和後備部隊四面夾擊。

陸戰旅從花蓮到北部、從台東到南部機動（逆登陸）的載具很麻煩，因為國軍壓根沒想過陸戰隊的功能，從未研發或採購相應的載具，例如氣墊船、水面效應船、或美國陸戰隊現正使用的「輕型兩棲艦」（Light Amphibious Warship）。

依賴巨大的大型兩棲艦艇例如玉山艦或戰車登陸艦並不靠譜，因為逆登陸距離太短而裝載時間太長，本身體積過於龐大極易成為打擊目標，倒不如分散逆登陸兵力於許多小而快速的載具之中，就像美國陸戰隊輕量化、小型化一樣。輕量化與小型化應該納入海軍和陸戰隊5年兵力整建計畫之中。

假設陸戰隊成功的逆登陸、再加上當地聯兵營的側翼打擊，將可大大減輕正面陣地防禦的壓力。

城鄉戰的啟動

以上第一線作戰情況，還有處於前線與城鎮之間的連接部，也就是進入地方後備部隊的防區。絕大多數地方後備軍人已經失去了軍事技能，戰鬥能力極差，而必須由正規部隊先行設置城鄉作戰據點、情報站、通信站、救護點和要點控制等等，輔導地方後備部隊進駐。

最適合填補正規部隊於後備部隊之間空隙的，莫過於特戰部隊（傘兵）。傘兵和陸戰隊同樣的具有機動的特性，只不過一個是渡海、一個是空降。

傘兵可以輕裝和重裝傘降和機降方式投入地面作戰，具有快速機動能力，直接進入敵後進行突擊，是快速部署和縱深作戰的重要力量，既能配合正面部隊作戰，也能在城鄉部獨立作戰。由於傘兵的快速機動、以及在敵後（城鄉部）的特殊任務，也就是在戰術縱深內的重要目標快速部署，特別適合在敵後（城鄉部）進行特種作戰。只不過，現在的傘兵不必空降到敵後作戰，而是在城鄉部作戰。

因此，在解放軍攻台戰爭開打之前，先期把傘兵部署到城鄉部是最理想的安排。一方面先期部署地方後備部隊進駐城鄉，各就作戰位置;另方面當第一線部隊擋不住敵軍，作為其轉進的接應，不至於戰敗潰散而崩潰，使其迅速進入城鄉整編、補給、再戰。

結論

解決了南北防禦的問題，看起來中部作戰區的兵力顯得較為薄弱。何不把第一作戰區澎防部的部隊整編為第三陸戰旅、未來可以像南北陸戰旅一樣的逆登陸到中部？

解放軍陸戰隊共有６個合成旅，北東南戰區各部署２個陸戰旅，其中只有駐地在湛江的第１與第２陸戰旅是原有的，其它４個陸戰旅全部是從陸軍部隊整編而來，形成今天共有１１個旅的「海軍陸戰集團軍」。我們何不以敵為師?

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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