新冠肺炎疫情大爆發，短短兩週爆增四千例，十幾位民眾去世，台灣民眾陷入史無前例的恐慌。在這裡不囉唆，就一句話問蔡英文總統：「說好的疫苗呢？」本來說5月會有500萬疫苗，現在又改口說6月才有，這一個月所造成的人民健康性命威脅，蔡政府能負責嗎？

我們要問責的對象，就是蔡英文總統。指揮官陳時中部長已經很辛苦了，沒有人會怪他，疫苗是國家安全層級的事，這裡要問的對象只有一個人，就是擔任總統的蔡英文。現在疫情如此嚴重，唯一能緩解的就是疫苗，但是過去這一年，蔡英文做了什麼？

前民進黨立委郭正亮講大白話，痛批政府「亂來」，說「疫苗再拖兩個月，政權就差不多了」，但台灣人才不管民進黨政權還剩多少血，重點是台灣人再拖兩個月，還有多少氣？郭正亮提的問題，就是全台灣人共同的問題：「為何不能現在打疫苗？這兩個月要怎辦？」尤其看到當世界各地都在陸續解封時，台灣卻開始經歷去年全世界經歷的慘況。晚了人家一年，究竟是要向全世界證明台灣示範了什麼？去年一年，台灣疫情穩定，蔡政府不居安思危，「超前部署」只是嘴巴說說，滿腦子只想大外宣，同時操控網軍煽動反中，前總統馬英九今年二月即「先知」提醒，不要拒絕大陸疫苗，保留一個機會和選項，也被蔡政府及其側翼抹紅。

民眾只想問，疫苗籌購為何無法到位？東洋本來可以談成代理疫苗，卻因為民進黨派系內鬥，硬是破局，完全不顧台灣人民死活。現在民眾開始問，為何去年可以買成卻不買？當局卻突然翻臉，要把老百姓的質疑都當成「假新聞」來辦，有良知的媒體人都看不下去。

現在疫情失控，全國已經延長三級警戒到六月十四日，但光靠防堵已經不夠力了，台北市長柯文哲就直言「沒有戰爭是靠防守贏的」，疫苗就是最後的解決方案。但美國在台協會（AIT）處長酈英傑已經擺明了美國不給我們疫苗，請問蔡英文，疫苗還要等兩個月嗎？未經三期臨床試驗國產疫苗，是否有效安全？何時可以上線？情勢可以撐到那個時候嗎？

蔡英文已下令七月要有國產疫苗，問題是，來得及嗎？柯文哲就直言，現在的情況撐到八月是撐不下去的，台灣要等到八月才能打國產疫苗，「等於把國家命運賭在一個不可知的期望上。」如果國產疫苗產程順利，為何至今還沒出來？再者，就算國產疫苗七月順利出爐，WHO認可嗎？現在歐盟在推疫苗護照，未來沒有施打歐盟認可的疫苗，不能入境歐盟，如果台灣人打了國產疫苗後卻無法入境怎麼辦？

蔡英文無能處理疫苗，只是祭出「反中」大旗，大談「認知戰」，就連地方首長要自買疫苗，中央都百般刁難。批踢踢已有網友質疑，蔡英文政府進口美國萊豬，可大開方便之門，速審速決，幾乎是用「突襲」的方式強行通過一紙行政命令；可以救命的BNT疫苗卻要嚴格走公文及藥事審查等等。這是什麼邏輯？為什麼同樣一件事情會有兩套標準？

肺炎感染不分藍綠，不只郭正亮，被視為親綠的「卡神」楊蕙如在臉書上都表達對政府的失望。在此鄭重建議蔡英文，不要再高談什麼「同島一命」，請至少回答台灣人：妳還要台灣人陷入高風險長達兩個月嗎？妳還要讓人民等待疫苗多久？不用說太多理由，人民只想問一句「說好的疫苗呢？」（作者為政治評論者）

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