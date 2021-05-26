台灣目前急需疫苗，拜登日前宣布要釋出疫苗，台灣翹首以望，希望美國這最堅實的朋友看在台灣這麼支持他的份上，能優先配給。可是美國在台協會處長酈英傑卻表示，目前還在擬定分配標準，不過台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象。換句話說，台灣不必「傻老婆等漢子」了，美國能優先給台灣才有鬼！

另外，網傳坊間有所謂的「接種團」，前往美西打疫苗，團費估15萬元，最快6月1日出發。一個26天的行程在LINE群組間瘋狂流傳，且保證不打AZ，引起網友熱議。

這已經不是新聞了，前些時歐美許多國家已經開始展開「疫苗觀光」，為振興觀光，義大利率先提出替遊客施打疫苗的方案，不僅針對國內民眾，也協助其他旅客在跨區旅遊時施打第二劑疫苗。

美國許多大城市也早就開始推廣疫苗旅遊，招攬疫情嚴重的拉丁美洲旅客，既可施打疫苗，亦順便度假消費，最熱門的地區包括德州休士頓、達拉斯、佛州邁阿密，以及賭城拉斯維加斯。美國各大城市也抓緊這股趨勢對拉美招手，大做旅遊生意。

老美囤積了這麼多的疫苗，不去幫助跟他最麻吉的印度，反而拿去做生意跟韓國交換晶圓片，你想他會爽快的供應給台灣嗎？美豬都吃了，台灣拿到一劑疫苗沒有？等吧！等到地老天荒。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※