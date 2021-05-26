這次疫情，暴露了一個「巧言令色」的政府，如何以台灣人的生命去驗證孔子「鮮矣仁」的評斷！

不知是幸運還是蓋牌，新冠疫情一年半來橫掃全球，1.67億人確診，347萬人死亡，台灣卻長時期維持「本土零確診」的光環，但民進黨政府正以極荒謬的言行讓台灣快速墜入深淵。

全球公認「普篩」是揪出感染者最迅速的方法。但這個詞在台灣「政治不正確」，違逆了民進黨政府粉飾太平的黨意。直到疫情爆發，雙北市長主動設立檢測站，才發現陽性率10%的駭人數據。中央指揮中心不得不逐步放寬檢疫能量，還強調這不是「普篩」。

5月22日新增病例721人，相較於5月20日的295人，5月21日的312人，明顯暴增。指揮中心卻宣布「新增病例321例，400個案『校正回歸』」。之後天天都有數百個案「校正回歸」，指揮中心拿著「校正回歸」後的圖表，得到5/17後疫情下降的結論。若未回歸，數據是天天確診5、600人，線型與疫情解讀完全不同。更不知道未來指揮中心還有多少「校正回歸」的數據準備丟出來？

疫情升溫，醫療量能緊繃。指揮中心記者會上媒體稱「多家醫院淪陷」，中心立即澄清「院內是感染，不是淪陷」；有媒體問醫護人員染疫是否有最新數據？回應是「每個醫護人員都是非常珍貴的夥伴，我不會用數據兩個字來形容院內感染或院內確診」。危機當前，這是種推諉的語言，居然有人發文：讓我看到「黑暗時刻的微弱亮光」「有這種防疫團隊，台灣人太幸運了」。真的嗎？

5月18日至今，8天23人死亡，這不是「數據」嗎？這些「死亡數據」後面的每個人，難道不是他們親友「非常珍貴的夥伴」嗎？如果4月15日指揮中心沒有把機組人員檢疫措施從「5＋9」放寬到「3＋11」，會爆出機組人員確診，諾富特飯店群聚感染，萬華群聚感染嗎？這些「數據」出現的責任，該算在誰的頭上？何況，這只是開始。23人不少猝死家中，或死亡後才知確診。醫院中嚴重肺炎357，呼吸衰竭139，這一波還會出現多少「死亡數據」？沒有疫苗，接下來又會出現多少？這帳又該算在誰的頭上？

此刻，全世界只有中國願意立刻提供疫苗，陳時中先說沒人申請，再說手續很麻煩，簡化麻煩搶救人命不就是他的職責嗎？疫苗晚一天全面開打，代價可能就是幾條人命、幾十條人命、幾百條人命，陳時中想過、在乎過這些「數據」嗎？

仁者愛人，但一個面對疫情只知不斷發明名詞哄騙百姓，自導自演認知戰，千方百計甩鍋中國，甚至設下重重關卡，不讓地方自救的政府，愛他的人民嗎？孟子說：「賊仁者謂之『賊』，賊義者謂之『殘』；殘賊之人，謂之一夫。聞誅一夫紂矣，未聞弒君也。」此之謂也。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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